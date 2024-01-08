توكل كرمان تحيي موقف دولة جنوب افريقيا التي تلاحق الكيان الإسرائيلي أمام القضاء الدولي بتهم جرائم الابادة

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت اليوم الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان دعمها للخطوات والتحركات التي قامت بها جمهورية جنوب إفريقيا بخصوص ملاحقة إسرائيل امام محكمة العدل الدولية بتهم جرائم الاباد بحق الشعب الفلسطيني.

حيث قالت في منشور لها على منصة فيسبوك " لا انسى أن أحيي دولة جنوب افريقيا لموقفها العظيم في رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الاسرائيلي لارتكابه جرائم ابادة بحق الشعب الفلسطيني، أمام محكمة العدل الدولية والتي ستعقد أولى جلساتها الخميس القادم

وحول عملية الاغتيال التي طالت نجل مراسل قناة الجزيرة بقطاع غزة وائل الدحدوح قالت الأستاذة توكل كرمان "الاغتيال الاسرائيلي لعائلة وائل الدحدوح في جريمتين متتاليتين يحكي فحسب حجم مجازر التطهير العرقي وحرب الابادة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ خمسة وسبعين عام ، في ظل مباركة ومساندة امريكية مخجلة ومخزية .

كما اعلنت ادانتها لتلك الجرائم والمجازر ، وأعربت عن كامل تضامنها مع الصحفي وائل الدحدوح وجميع الاسرة الصحفية في فلسطين التي تتعرض لارهاب اسرائيلي غير مسبوق.