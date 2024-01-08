قائد قوات الدعم والإسناد لتحالف دعم الشرعية يصل مأرب ويلتقي اللواء العرادة .. وهذا ما بحثاه

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - سبأ

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة اليوم، بقائد قوات الدعم والإسناد لتحالف دعم الشرعية اللواء سلطان البقمي وناقش معه آخر المستجدات الوطنية والإقليمية وكافة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفي اللقاء الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، أكد العرادة عمق العلاقات التاريخية التي تربط اليمن بالمملكة العربية السعودية ومتانة تلك العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين منذ الأزل .

مشيراً إلى حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، على تعزيز تلك العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الجارين، في مختلف المجالات.

وثمّن عضو مجلس القيادة المواقف الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان واستمرار دعمهم السخي للحكومة اليمنية، في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والإغاثة الإنسانية.

من جانبه نقل اللواء البقمي تحيات قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع لأخيه عضو مجلس القيادة سلطان بن علي العرادة وأخيه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وتمنياته لهم التوفيق والنجاح في كل مهامهم، لافتاً إلى اهتمام القيادة بأوضاع اليمن بشكلٍ عام ومحافظة مأرب بشكلٍ خاص .

مجدداً تأكيد موقف قيادة المملكة الراسخ ودعمها المستمر لمساندة الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات و في مختلف المراحل والظروف.

وفي نهاية اللقاء تبادل عضو مجلس القيادة مع قائد قوات الدعم والإسناد الهدايا والدروع التذكارية والمعبرة.