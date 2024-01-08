مصرع 60 قيادياً وعنصراً حوثياً خلال شهر ديسمبر الماضي

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شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية 60 قيادياً وعنصرًا خلال شهر واحد في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وكشفت إحصائية جديدة لمركز العاصمة الحقوقي، عن تشييع 60 من القيادات والعناصر الحوثية في شهر ديسمبر الماضي، في حين لم تعلن المليشيا ظروف مقتلهم.
وأشارت الإحصائية، إلى أن العدد المذكور هو مما نشر في وسائل إعلام المليشيات، دون تحديد أماكن مقتلهم.
وترجح المصادر أن بعض من شيعتهم المليشيا أو أعلنت مقتلهم فقد قتلوا في تصفيات بينية نتيجة الخلافات التي تعصف بين قيادات المليشيات.