آخر الاخبار

توكل كرمان تحيي موقف دولة جنوب افريقيا التي تلاحق الكيان الإسرائيلي أمام القضاء الدولي بتهم جرائم الابادة قائد قوات الدعم والإسناد لتحالف دعم الشرعية يصل مأرب ويلتقي اللواء العرادة .. وهذا ما بحثاه تقرير دولي : 18 مليون يمني لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب.. والحكومة اليمنية تكشف عن خطة استراتيجية لمواجهة العطش مصرع 60 قيادياً وعنصراً حوثياً خلال شهر ديسمبر الماضي أجهزة الامن في أبين تضبط خليه حوثية..أسماء رويترز تكشف حقيقة إقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه غزة تفتك بظهر إسرائيل وتغرقها في بحار الخسائر . أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم قرارات لمجلس القضاء الأعلى في 8 محافظات حادثة جنوب ميناء المخا

مصرع 60 قيادياً وعنصراً حوثياً خلال شهر ديسمبر الماضي

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 379

شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية 60 قيادياً وعنصرًا خلال شهر واحد في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وكشفت إحصائية جديدة لمركز العاصمة الحقوقي، عن تشييع 60 من القيادات والعناصر الحوثية في شهر ديسمبر الماضي، في حين لم تعلن المليشيا ظروف مقتلهم.

وأشارت الإحصائية، إلى أن العدد المذكور هو مما نشر في وسائل إعلام المليشيات، دون تحديد أماكن مقتلهم.

وترجح المصادر أن بعض من شيعتهم المليشيا أو أعلنت مقتلهم فقد قتلوا في تصفيات بينية نتيجة الخلافات التي تعصف بين قيادات المليشيات.

إقراء أيضاً
توكل كرمان تحيي موقف دولة جنوب افريقيا التي تلاحق الكيان الإسرائيلي أمام القضاء
قائد قوات الدعم والإسناد لتحالف دعم الشرعية يصل مأرب ويلتقي اللواء العرادة .. وه
تقرير دولي : 18 مليون يمني لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب.. والحكومة اليمنية
أجهزة الامن في أبين تضبط خليه حوثية..أسماء
قرارات لمجلس القضاء الأعلى في 8 محافظات
حادثة جنوب ميناء المخا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول