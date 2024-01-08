أجهزة الامن في أبين تضبط خليه حوثية..أسماء

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين ، من القبض على خلية تابعة لمليشيا الحوثي في مديرية لودر.
ووذكرت مصادر أمنية؛ إن حملة أمنية نفذتها إدارة أمن مديرية لودر، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أدت إلى إلقاء القبض على الخلية المكونة من 3 أشخاص.
وبحسب المصادر، جرى ضبط أفراد الخلية أثناء قدومهم من مديرية جيشان في ذات المحافظة. وأشارت إلى أن أعضاء الخلية المتهمة بالعمل لصالح المليشيا، هم: “علي سعيد العرولي، وصالح مسعود العرولي، وأحمد صالح الدماني”.
وأوضحت أن عملية الضبط تمت عقب عملية تتبع دقيقة، إثر تلقي إدارة أمن لودر بلاغات من مواطنين عن الخلية قادت للوصول إلى خيوط تثبت تورطها في أعمال لصالح المليشيا.
وأكدت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت عن أسماء أخرى تعمل لصالح الحوثيين في المحافظة، جندتها المليشيا الحوثية لتنفيذ أعمال إرهابية ورصد تحركات كل القيادات العسكرية في المحافظة.. لافتة إلى أن التحقيقات لا زالت جارية