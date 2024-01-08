آخر الاخبار

توكل كرمان تحيي موقف دولة جنوب افريقيا التي تلاحق الكيان الإسرائيلي أمام القضاء الدولي بتهم جرائم الابادة قائد قوات الدعم والإسناد لتحالف دعم الشرعية يصل مأرب ويلتقي اللواء العرادة .. وهذا ما بحثاه تقرير دولي : 18 مليون يمني لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب.. والحكومة اليمنية تكشف عن خطة استراتيجية لمواجهة العطش مصرع 60 قيادياً وعنصراً حوثياً خلال شهر ديسمبر الماضي أجهزة الامن في أبين تضبط خليه حوثية..أسماء رويترز تكشف حقيقة إقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه غزة تفتك بظهر إسرائيل وتغرقها في بحار الخسائر . أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم قرارات لمجلس القضاء الأعلى في 8 محافظات حادثة جنوب ميناء المخا

رويترز تكشف حقيقة إقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 426
 

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، نقلاً عن مسئول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفكر في إقالة وزير الدفاع، لويد أوستن.

لكن المسؤول ذكر أنه لا يعلم إن كان أوستن غاب عن الوعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان أوستن قد أخفى دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب لأيام، وقال يوم السبت، إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه السرية.

وقال أوستن في بيان الأحد، إنه يتحمّل "المسؤولة الكاملة" عن السرية التي أحاطت ببقائه في المستشفى لمدة أسبوع، بسبب حالة طبية لم يتم تحديدها بعد.

وفي تطور آخر، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الاثنين، أن وزير الدفاع لن يستقيل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر لشبكة "فوكس نيوز" إن أوستن ليس لديه أي خطط لترك منصبه".

إقراء أيضاً
الصين تعلن إلقاء القبض على جاسوس للمخابرات البريطانية
فرنسا تكشف ع بناء 8 محطات نووية إضافية
إطلاق منطاد إسرائيلي للتجسس فوق 3 دول عربية
ظهور أسلحة صينية متطورة وفتاكة مع حماس بغزة غيرت موازين المعارك
حرب جديدة داخل الكيان.. تفاصيلها
تطورات اليوم الـ93 من "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على غزة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول