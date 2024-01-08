رويترز تكشف حقيقة إقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه

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أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، نقلاً عن مسئول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفكر في إقالة وزير الدفاع، لويد أوستن.
لكن المسؤول ذكر أنه لا يعلم إن كان أوستن غاب عن الوعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وكان أوستن قد أخفى دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب لأيام، وقال يوم السبت، إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه السرية.
وقال أوستن في بيان الأحد، إنه يتحمّل "المسؤولة الكاملة" عن السرية التي أحاطت ببقائه في المستشفى لمدة أسبوع، بسبب حالة طبية لم يتم تحديدها بعد.
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الاثنين، أن وزير الدفاع لن يستقيل.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر لشبكة "فوكس نيوز" إن أوستن ليس لديه أي خطط لترك منصبه".