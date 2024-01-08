غزة تفتك بظهر إسرائيل وتغرقها في بحار الخسائر .

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أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير تحت عنوان "الحرب الأعلى كلفة وأهداف إسرائيل لم تتحقق بعد.. صورة للوضع بعد 3 أشهر"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة رغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية قياسية ناهزت 60 مليار دولار وبحسب التقرير:
وأضافت الصحيفة ارتفاع تكلفة الحرب الفعلية إلى نحو (59.35 مليار دولار)، وتشمل التكلفة كلا من الميزانية القتالية للجيش، والمساعدات الواسعة للاقتصاد في جميع المجالات.
وقالت ان تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر -بما في ذلك تجنيد 360 ألف جندي احتياط في بداية الحرب- بلغت (270.35 مليون دولار). انخفضت حاليا إلى (164.11 مليون دولار) يوميا، بعد تسريح عشرات الآلاف.
وكشفت الصحيفة عن استمرار إسرائيل في دفع مبلغ (82 دولارا) يوميا حتى نهاية 2024 لكل جندي احتياط تم تجنيده، وصلت حتى الآن إلى نحو (2.46 مليار دولار)..