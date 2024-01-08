أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم
في صنعاء
شراء الدولار 526
بيع الدولار 529
شراء السعودي 139.50
بيع السعودي 140.10
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1524
بيع الدولار 1540
شراء السعودي 401
بيع السعودي 405