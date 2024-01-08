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أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم

في صنعاء 

شراء الدولار               526

بيع الدولار                  529

شراء السعودي           139.50

بيع السعودي             140.10

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1524

بيع الدولار                  1540

شراء السعودي             401

بيع السعودي                405

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