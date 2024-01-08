قرارات لمجلس القضاء الأعلى في 8 محافظات

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقر مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه الدوري المنعقد، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، نقل القاضيين نزار عبدالله محمد القدسي للعمل وكيلاً لنيابة الأحداث الابتدائية بالمكلا، و حسن عبدالقادر صالح باحسين للعمل وكيلاً لنيابة حجر الابتدائية محافظة حضرموت.

كما أقر المجلس نقل عدد من مساعدي النيابة العامة للعمل في النيابات على النحو الآتي:

اولاً: محافظة عدن:

- عبدالعزيز إسحاق عبدالعزيز داؤود / عضواً في نيابة الأحداث الابتدائية.

- إبراهيم عبدالواسع قائد أحمد / عضواً في نيابة الضرائب والجمارك والأوقاف الابتدائية.

- ناهد عبدالوهاب عبدالغني عبدالدائم / عضواً في نيابة السجن الابتدائية.

- محمد صالح أحمد عبدالله السعيدي / عضواً في نيابة المنصورة الابتدائية.

- عارف ثابت خضر جبران / عضواً في نيابة المنصورة الابتدائية.

- منى أنور محمد حسين قعطبي / عضواً في نيابة التواهي الابتدائية.

- أحلام عبده سعيد شمسان / عضواً في نيابة دار سعد الابتدائية.

- نبيهة فريد خليل أحمد / عضواً في نيابة دار سعد الابتدائية.

- رامي عبدالله صالح سريب / عضواً في النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية.

- ياسر ناصر علوي الحميقاني / عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية.

- مروان عادل محفوظ أحمد / عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية.

ثانياً: محافظة لحج:

- فضل محمد أحمد الشني / عضواً في نيابة الحد الابتدائية.

ثالثاً: محافظة تعز:

- محمد حسن محمد مسعود / عضواً في نيابة التربة الابتدائية.

- عبدالحفيظ علي أحمد سعد/ عضواً في نيابة المواسط والمعافر الابتدائية.

- ياسر حميد علي سيف الصهيبي/ عضواً في نيابة جبل حبشي الابتدائية.

- صادق محمد قاسم صالح الشميري / عضواً في نيابة غرب تعز الابتدائية.

- عبدالولي عبدالحق عبدالعزيز أحمد / عضواً في نيابة غرب تعز الابتدائية.

- رياض عبدالسلام محمد قاسم / عضواً في نيابة غرب تعز الابتدائية.

- محمد حسين أحمد عبدالله عيقان / عضواً في نيابة غرب تعز الابتدائية.

رابعاً: محافظة أبين:

- غادة حيدرة سعيد النوبي / عضواً في نيابة زنجبار الابتدائية.

خامساً: محافظة شبوة:

- محمد حسين محسن عبدربه القربعي/ عضوا في نيابة بيحان وعسيلان الابتدائية.

- محمد صالح ناصر مبارك الدعلة / عضواً في نيابة بيحان وعسيلان الابتدائية.

- حسين محسن أبوبكر الشاعر/ عضواً في نيابة ميفعة الابتدائية.

سادساً: محافظة حضرموت:

- انتصار مبروك سالم بن حمد / عضواً في نيابة الأحداث الابتدائية.

- عادل عبدالله سالم عبدالله باحميد / عضواً في نيابة صيف الابتدائية.

- صبري أحمد محمد هبري باوزير / عضواً في نيابة غرب المكلا الابتدائية.

- وجدي محمد فرج سالم سبتي/ عضواً في نيابة غرب المكلا الابتدائية.

- فيزان احمد محمد حسن المعلم/ عضواً في نيابة غرب المكلا الابتدائية.

- حنان عبدالله عبدالرب بلعلا / عضواً في نيابة شرق المكلا الابتدائية.

شاكر عمر سالم برعية / عضواً في نيابة شرق المكلا الابتدائية.

- ثمود قحطان عوض بن بريك / عضواً في نيابة شرق المكلا الابتدائية.

- أحمد محمد سالم باقلاقل/ عضواً في نيابة الشحر الابتدائية.

- نوفل عمر سعيد عبدالله بادباه / عضواً في نيابة غيل باوزير الابتدائية.

سابعاً: محافظة المهرة:

- مسلم إبراهيم مسلم بن مزروع الصيعري/ عضواً في نيابة الغيضة الابتدائية.

- عمر مسلم علي باكريت / عضواً في نيابة الغيضة الابتدائية.

ثامناً: محافظة سقطرى:

- سعيد عباس سالم عبدالله/ عضواً في نيابة سقطرى الابتدائية.

واطّلع المجلس على عدد من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وكان المجلس قد ناقش في بداية اجتماعه محضره السابق وأقره.