قرارات لمجلس القضاء الأعلى في 8 محافظات حادثة جنوب ميناء المخا فيتو أوقف تحرير صنعاء والحديدة.. ومن وقف أمام اسقاط الإنقلاب؟ مصادر حكومية خاصة تكشف لـ"مأرب برس" أسماء 5 شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة الشرعية القادمة كأس أمم إفريقيا.. أسود الأطلس أول الواصلين إلى كوت ديفوار الصين تعلن إلقاء القبض على جاسوس للمخابرات البريطانية فرنسا تكشف ع بناء 8 محطات نووية إضافية إطلاق منطاد إسرائيلي للتجسس فوق 3 دول عربية ظهور أسلحة صينية متطورة وفتاكة مع حماس بغزة غيرت موازين المعارك بالرواق الأزرق.. "خارج المكان" يحتفي بكنفاني والعليّ والبرغوثي وآخرين
أكدت مصادر حكومية مطلعة أنه يجري داخل مجلس القيادة الرئاسي حاليا المداولات النهائية لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة خلفا للدكتور "معين عبد الملك ".
المصادر اشارت في حديثها لموقع مأرب برس الى أن هناك عدد من الأسماء التي طرحت للترشيح وسيتم التوافق على اختيار احدها لتكليفة من قبل المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة جديدة .
وأوضحت المصادر أن قائمة المرشحين لتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة تضم شخصيات ممثلة لكافة المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ابرزها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي ونائب رئيس الوزراء الدكتور "سالم احمد الخنبشي" ووزير الخارجية الحالي الدكتور "احمد عوض بن مبارك " الى جانب وزير المالية "سالم بن بريك " ووزير التخطيط "واعد باذيب" .
ولفتت المصادر إلى أن سيتم اختيار المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة على قيادة الحكومة في المرحلة القادمة الحافلة بالاستحقاقات والتحديات الشائكة.