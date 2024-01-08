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كأس أمم إفريقيا.. أسود الأطلس أول الواصلين إلى كوت ديفوار

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 وصل المنتخب المغربي لكرة القدم، مساء الأحد، إلى مدينة سان بيدرو الإيفوارية، استعدادا للمشاركة في النسخة 34 من نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وكانت بعثة "أسود الأطلس" قد غادرت صباح الأحد العاصمة الرباط في اتجاه مدينة أبيدجان في رحلة جوية مباشرة، ثم بعدها توجهت إلى سان بيدرو في رحلة جوية داخلية. وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم إن تداريب أبناء وليد الركراكي ستنطلق اليوم الإثنين.

وكان منتخب غينيا بيساو ثاني الواصلين، حيث حطت رحلته في مطار فيليكس أوفوي بوانيي الدولي في أبيدجان في حدود الرابعة عصرا من يوم الأحد.

هذا ومن المنتظر أن يصل بطل إفريقيا السنغال إلى الأراضي الإيفوارية يوم الثلاثاء. وفي اليوم ذاته، سيصل المنتخب المصري كذلك.

يشار إلى أن كوت ديفوار ستحتضن كأس إفريقيا للأمم خلال الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير

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