الصين تعلن إلقاء القبض على جاسوس للمخابرات البريطانية

الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة أمن الدولة الصينية، اليوم (الاثنين)، إلقاء القبض على ما يشتبه أنه جاسوس يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6).

واتهمت السلطات في الصين، الجهاز البريطاني بتجنيد شخص من دولة ثالثة لجمع المعلومات. وجاء في بيان لوزارة أمن الدولة في بكين، أن «الأجنبي هوانج مومو هو رئيس وكالة استشارات خارجية».

وأضاف البيان، أنه «في عام 2015، قام جهاز الاستخبارات السرية البريطاني (إم أي 6) بإعداد هوانج مومو وتم إنشاء علاقة تعاون استخباراتي».

وورد أن هذا الشخص زود جهاز الاستخبارات البريطاني بتقارير عن الدولة تكتسي بطابع السرية في حالات متعددة.

وتزعم الصين أنه بعد أن اتفقت الاستخبارات السرية البريطانية على التعاون الاستخباراتي مع الشخص، قامت بتدريبه على العمل.

وأضافت أن هوانج سافر إلى الصين عدة مرات لجمع معلومات والبحث عن المزيد من الأشخاص للعمل لصالح جهاز «إم أي 6».

وبحسب وزارة أمن الدولة الصينية، فإن هوانج لا يحمل الجنسية الصينية وعمل في منصب رفيع في شركة استشارات أجنبية. لكن أمن الدولة لم يذكر جنسية أو جنس المشتبه به.

وبعد الكشف عن القضية، اتخذت السلطات «إجراءات قسرية بموجب القانون الجنائي»، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات قيود على الحرية مثل الاعتقال. كما تم ترتيب زيارات قنصلية لهوانج