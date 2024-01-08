حرب جديدة داخل الكيان.. تفاصيلها

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طالب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد 7 جانفي، بإخضاع أعضاء مجلس الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى الذين يحضرون مناقشات بشأن قضايا الأمن القومي، لاختبارات كشف الكذب، حسب ما أفادت صحف إسرائيلية.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست”، أن نتانياهو أعلن الأحد أنه يعتزم التقدم بقانون من شأنه أن يجبر المسؤولين الذين يحضرون هذه الاجتماعات للخضوع لفحص من أجهزة كشف الكذب.
وعزا نتانياهو قراره إلى أنه تتم مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”. وقال نتانياهو: “لدينا وباء من التسريبات، وأنا غير مستعد للاستمرار هكذا”.
وأضاف: “لذلك، روّجت لقانون ينص على أن كل من يحضر مناقشات حكومية أو أمنية، سيخضع لجهاز كشف الكذب”، حسب ما نقلت الصحيفة عن نتانياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء بثته القناة 12 الإسرائيلية.
وتأتي تصريحات نتانياهو، في أعقاب تغطية صحفية واسعة النطاق لكيفية انتهاء اجتماع تم عقده الخميس الماضي للنقاش بشأن الموقف من غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وبثت وسائل الإعلام العبرية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، وتضمنت انتقادات ونقاشا غاضبا بين بعض أعضاء الحكومة ومسؤولين في الجيش. وامتنع وزراء الحكومة الإسرائيلية من “حزب المعسكر الرسمي” المعارض عن المشاركة في جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، بسبب خلافات سياسية داخلية، وفق مراسل الحرة في القدس المحتلة. المصدر: الحرة