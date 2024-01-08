الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ93، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 21978 مواطن، فيما وصل عدد المصابين إلى و57697 ، 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم نحو 500 جندي، بالإضافة إلى نحو 5000 جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

10:36 المتحدث باسم الصحة في غزة للجزيرة مباشر:

•الاحتلال تعمد تصفية الوجود الصحي في شمال قطاع غزة وهناك أكثر من 800 ألف مواطن في الشمال

•بدأنا في تشغيل عدد من المستشفيات في الشمال من بينها العودة والمعمداني وأقسام بمجمع الشفاء

•بدأنا بتشغيل عدد من المستشفيات بالشمال من بينها العودة والمعمداني وأقسام بمجمع الشفاء

10:37 الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية بمدينة رام الله

10:32 مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله

10:26 جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات كبيرة إلى رام الله بعد اقتحام قوة "يمام" الخاصة للمدينة.

10:16 تواصل القصف المدفعي المكثف في منطقة معن والأحياء المجاورة شرقي خان يونس

10:11 قوات الاحتلال تقتحم رام الله، واندلاع مواجهات مع الشبان.

10:07 الهلال الأحمر: إصابة شاب برصاص الاحتلال في يطا جنوب الخليل

5:27 قوات الاحتلال تقصف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

5:26 41 شهيدًا وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي منذ صباح اليوم جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة

5:24 مصادر عبرية: قوات الاحتلال تطلق النار على منفذ عملية الدهس شمال غربي القدس

5:23 مصادر عبرية: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس على حاجز الجيب شمال غربي القدس المحتلة

5:19 سلسلة غارات إسرائيلية على تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

5:01 حزب الله: استهدفنا ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة وحققنا فيها إصابات مباشرة

4:53 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة ميس الجبل ومحيط بلدتي الناقورة والجبين جنوبي لبنان

4:45 حزب الله: استهدفنا تجمعات ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع "المطلة"، وحققنا في الجنود إصابات مؤكدة بين قتيل ‏وجريح

4:36 حزب الله: دمرنا دبابة إسرائيلية بصواريخ كورنيت في موقع "رويسة العاصي"، ما أدى لإحراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

4:35 مصادر عبرية: إصابة مبنى بصاروخ مضاد للدروع في مستوطنة "المطلة" قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين

4:28 الصحة: مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح تحت التهديد والاستهداف المباشر من المُسيّرات الإسرائيلية

4:20 حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: تدين حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات الاستهداف المستمر بحق الصحفيين والاعلاميين من قبل قوات العدو الصهيوني الذي لا يتورع عن ارتكاب المجازر بكل أشكالها وأنواعها، والتي كان آخرها استهداف مجموعة من الصحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الشهيدان حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، وجرح مراسل ومصور قناة فلسطين اليوم.



4:16 حزب الله: استهدفنا نقطة تموضع ‏لجنود الاحتلال في المالكية، وأوقعناهم بين قتيل وجريح

4:10 رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين: ما حصل أمس كان ردًا أوّليًا وليس كل الرد على استهداف القيادي في حركة حماس الشيخ صالح العاروري وإخوانه في الضاحية الجنوبية وهذا يعني أن هناك ردوداً إضافية على العدو أن ينتظرها

4:09 صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومناطق عدة في الجليل الأعلى

4:03 حركة المقاومة الإسلامية-حماس: ارتكب الاحتلال الصهيوني المجرم ليلة أمس مجزرة بشعة في مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، بقصفه منزلاً لعائلة أبو علبة، ما تسبب باستشهاد العشرات من أبناء العائلة غالبيتهم من الأطفال والنساء، في جريمة حرب جديدة، امتداداً لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل.

4:01 المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 110 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد استشهاد الزميل الصحفي علي سالم أبو عجوة بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة خلال تغطيته الصحفية

3:59 سرايا القدس: قصفنا تحشداً لجنود وآليات العدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 في منطقة الكتيبة وسط خانيونس

3:58 وزارة الصحة بغزة: المسيرات الإسرائيلية تطلق نيرانها باتجاه مبنى إدارة مستشفى شهداء الاقصى وساحاته

3:54 حزب الله: استهدفنا موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية، وحققنا فيه إصابات مباشرة.

3:44 القصف المدفعي على مخيمات وسط قطاع غزة لا يتوقف

3:28 آليات الاحتلال تحاول التقدم في محيط مدرسة خالد بن الوليد وشارع العشرين في مخيم النصيرات منذ صباح اليوم

3:26 طائرة كواد كابتر تطلق النار بشكل كثيف وسط سوق مخيم النصيرات

3:22 الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر مسجد ذو النورين وبلال بن رباح في "قاع القرين" شرقي خانيونس

3:20 إصابة شاب بجراح خطرة جراء قصفه من طائرة مسيرة قرب الحي النمساوي غربي خانيونس

3:12 إصابات بإطلاق نارٍ من طائرات حربية إسرائيلية دون طيار بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

3:10 كتائب القسام: دك مجاهدونا تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون

3:07 كتائب المجاهدين : قصفنا تحشدات آليات وجنود العدو الصهيوني في محاور غزة بصواريخ من نوع N 7

2:44 21 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بعد ظهر اليوم

2:35 سرايا القدس: قصفنا تمركزا لآليات وجنود العدو في محور التقدم بمخيم المغازي وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون.

2:34 قصف مدفعي إسرائيلي شرقي بلدة خزاعة وحي أبو طعيمة شرقي بلدة الفخاري

2:13 الجبهة الشعبية: ننعى شهداء الصحافة الفلسطينية ونؤكّد أن استهدافهم جريمة احتلالية ممنهجة وأن هذه الجرائم يجب أن تكون موضعًا لجهود واسعة من النقابات والاتحادات الصحفية الفلسطينية والعربية والدولية، لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة المسؤولين عنها، كما يجب أن تضاف لملفات ملاحقة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية.

2:10 آخر مسجد في البلدة .. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مسجد صلاح الدين بخزاعة شرقي خان يونس

2:05 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف منازل سكنية في منطقة معن شرقي خان يونس

1:58 الهلال الأحمر: طواقمنا تنقل اصابتين بالرصاص الحي بالفخد من عبوين الى المستشفى

1:52 إصابة الصحفي أحمد البرش مراسل قناة فلسطين اليوم جراء تعرضه لشظايا الصاروخ الذي قصفت به الطائرات الإسرائيلية سيارة الصحفيين الدحدوح وثريا في رفح

1:52 خمس شهداء جراء قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين قرب الضابطة الجمركية شرقي خان يونس

1:35 وزارة الصحة بغزة:

▪️الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 شهيدا و250 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

▪️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22835 شهيدا و58416 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

1:43 استشهاد الصحفي علي سالم أبو عجوة مصور وكالة السلطة الرابعة خلال غارة جوية استهدفته في مدينة غزة .

1:27 إصابات في قصف منزل عائلة علوان في مخيم خان يونس

1:9 كتائب المجاهدين: قصف مجاهدونا تجمعات آليات وجنود العدو غرب بيت لاهيا بصواريخ من العيار الثقيل.

12:49 شهداء واصابات في استهداف الاحتلال شارع عبد الكريم العكلوك في دير البلح بالقرب من شارع الحكر

12:36 قصف مدفعي مكثف واشتعال للنيران في بلدة خزاعة شرقي خان يونس

12:12 الصحة: استشهاد الشاب أحمد محمود حسين محارب (28 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة عبوين قضاء رام الله

11:39 استشهاد الصحفيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا بقصف إسرائيلي استهدف سيارتهما في رفح جنوبي قطاع غزة

11:31 3 شهداء بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

11:22 المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة للعدو الصهيوني في الجولان المحتل بطائرة مسيرة

11:19 استشهاد سيدة وطفلين بعد قصف الاحتلال للحي الياباني غربي خانيونس

11:14 غارات إسرائيلية تستهدف منطقة اللبونة في جنوب لبنان

11:6 سرايا القدس: قصفنا "ناحل عوز" و "صوفا" و "حوليت" برشقات صاروخية متزامنة.

10:29 المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بطائرة مسيرة قاعدة قسرك للقوات الأمريكية بالحسكة شمال شرقي سوريا

10:27 مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال باقتحام قرية عبوين شمال رام الله

10:27 ارتفاع عدد شهداء خانيونس منذ فجر اليوم إلى 50 شهيدًا

10:27 والا: 3 وزراء من حزب المعسكر بزعامة غانتس لن يشاركوا في جلسة حكومة الاحتلال اليوم بسبب التهجم على رئيس الأركان

10:16 10 شهداء في قصف شاليه لعائلة أبو نجا جنوبي خان يونس وما تزال عمليات البحث متواصلة

10:15 3 شهداء وعدد آخر من المصابين في قصف سيارة في منطقة ميراج جنوبي خان يونس

10:15 وصول 3 شهداء و5 مصابين جراء قصف مجموعة من المواطنين بمنطقة العرايشية غربي خانيونس

10:7 كتائب القسام: دمرنا ناقلة جند صهيونية بشكل كامل بقذيفة "الياسين 105" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

9:57 كتائب القسام: ندك قوات العدو المتوغلة في مخيم المغازي بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل

9:43 استشهاد المواطنة رشا محمد ماضي برصاص طائرات الاحتلال أثناء تواجدها على شرفة منزلها بالقرب من مدرسة قنديلة غربي خانيونس.

9:39 ارتفاع عدد شهداء مجزرة عائلة بريص في معسكر خانيونس إلى 25 شهيدا بينهم نازحون.

9:24 انتشال 4 شهداء من مخيم المغازي بعد قصف الاحتلال مدرسة للأونروا الليلة الماضية

8:39 الاحتلال يغلق الحواجز المحيطة بمدينة رام الله عقب عملية إطلاق النار على مركبة إسرائيلية في عيون الحرامية

8:20 20 شهيدا بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو علبة بمنطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة الليلة الماضية

8:16 سرايا القدس -كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من ايقاع آليات الاحتلال المتوغلة لمخيم جنين بكمين ناري بحيث تم تفجير عدة عبوات متتالية وتبعها استهداف مباشر وكثيف بصليات نارية مما ادى الى ايقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح .

8:13 الاحتلال يعلن مقتل مجندة بعد إصابتها في تفجير عبوة ناسفة بآليات عسكرية خلال اقتحام جنين

7:42 غارات جوية متواصلة على مناطق شمال قطاع غزة

7:42 وزارة الصحة: 6 شهداء بقصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للمواطنين في جنين

6:26 يديعوت أحرنوت :اصابة اربعة جنود اسرائيليين 2 منهم اصابة خطيرة، نتيجة المواجهات في جنين

6:19 موقع 0404 العبري: إصابة جنديين من حرس الحدود بجيش الاحتلال بجروح خطيرة خلال اقتحام مدينة جنين، فجر اليوم.

6:00 وزارة الصحة: 6 شهداء بقصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للمواطنين في جنين

4:41 شهيدة طفلة يحملها جدها بعد أن ارتقت؛ جراء غارات قصف منزل في خانيونس.

4:34 قوات الاحتلال تعتقل فتاة بعد اقتحام منزلها في شارع تونس بنابلس وتبدأ بالانسحاب.

4:30 قصف عمارة لعائلة أبو علبة في الفالوجا بجباليا وغارات جوية أخرى على تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

4:30 إطلاق نار كثيف في محور التوغل في منطقة معن شرقي خان يونس.

4:08 4 إصابات جراء قصف طائرات حربية أرضًا زراعية بمنطقة موراج شمالي شرقي رفح.

4:07 عاجل| مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس.

4:05 شهود عيان: إصابات بصفوف جنود الاحتلال في كمين أعدته المقاومة بمدينة جنين خلال الاقتحام المستمر.

4:03 قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس.

4:01 7 شهداء جراء قصف إسرائيلي لشاليه يأوي نازحين في منطقة ميراج شمالي رفح

3:59 طائرة حربية تطلق نيرانها تجاه أحد المواقع في مدينة جنين.

3:55 قصف منزل يعود لعائلة أبو عبيد في مخيم يبنا جنوبي رفح

3:54 محدث.. 17 شهيداً في قصف منزل لعائلة بريص في مخيم خان يونس

3:53 غارة جوية إسرائيلية غربي مدينة رفح

2:11 عاجل| طائرات الاحتلال تستهدف أرضا زراعية بجوار مسجد جعفر الطيار بمنطقة الشابورة برفح

1:47 قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا ومخيم عين السلطان.

1:44 مكبرات الصوت تصدح بالتكبيرات في جنين تزامنا مع اقتحام واسع واشتباكات وتفجير عبوات بقوات الاحتلال

1:27 مقاومون يفجرون عبوات ناسفة ويطلقون الرصاص بكثافة تجاه قوات الاحتلال في جنين

1:24 كتائب القسام في مخيم جنين: اوقعنا قوة صهيونية راجلة اقتحمت مدينة جنين بكمين نار مؤكدين إصابة عدد من جنود الاحتلال بجروح خطيرة

1:21 الهلال الأحمر: طواقمنا تنقل شاب إلى المشفى بعد اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب قرب دوار دير شرف غرب نابلس

1:19 تفجير عبوة شديدة الانفجار تزامنا مع إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين.

1:12 جثامين شهداء من الأطفال والنساء أعدمهم الاحتلال في شارع الرمال بمدينة غزة

1:07 آليات الاحتلال تقتحم مدينة جنين.

12:51 قوات الاحتلال تطلق قنابل دخانية في أحد المواقع بعد اقتحام مدينة جنين

12:46 ارتفاع عدد الشهداء إلى 11 إثر غارات إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة تمراز بدير البلح ومدرسة إيواء نازحين بمخيم المغازي

12:45 مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال بعد اقتحام مدينة جنين

12:42 قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتفعيل صافرات الإنذار بالمخيم

12:29 قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر والمنطقة الجنوبية بمدينة الخليل

12:17 طائرات الاحتلال تستهدف أرضا زراعية قرب منطقة موراج شمال رفح جنوب قطاع غزة.

12:11 قوات الاحتلال تقتحم بلدة بلدتي عورتا وكفر قليل قضاء نابلس

12:09 17 شهيدا بينهم 12 طفلا حصيلة القصف الإسرائيلي على منزل في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة

12:02 قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر، جنوب القدس.