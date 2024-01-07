ضربة موجعة.. رابع أكبر خط ملاحي للحاويات في العالم توقف عمليات شحنها للكيان الصهيوني

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير عبرية، اليوم الأحد، أن شركة "كوسكو" رابع أكبر خط ملاحي للحاويات في العالم أوقفت عمليات شحنها لإسرائيل، بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل جنوبي البحر الأحمر.



بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، وموقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الأحد، فإن شركة "كوسكو" للشحن البحري، المملوكة للحكومة الصينية والتي تساهم بحوالي 11% من التجارة العالمية، قررت تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.

وقال موقع "غلوبس": إن الشركة الصينية ليست "مهددة كثيراً في البحر الأحمر لمجرد أنها صينية.. وبسبب علاقات الصين مع إيران، راعية الحوثيين في اليمن".

وأوضح الموقع أنه إلى جانب التأثير على التجارة بين الشرق الأقصى وإسرائيل، فإن قرار شركة كوسكو مهم، لأنه يتعاون مع خط الشحن الإسرائيلي ZIM، الذي سيتعين عليه تشغيل المزيد من السفن على طرق الشرق الأقصى.

وأضاف الموقع أن التأثير المباشر الثاني، فسيكون على ميناء حيفا، الذي تديره شركة صينية أخرى مملوكة للدولة، وهي SIPG، إذ يعتمد الميناء على العديد من سفن "كوسكو" التي تزوره.

وامتنعت مكاتب "كوسكو" في إسرائيل عن التعليق، فيما قال مسؤولو موانئ في إسرائيل: إنهم يتحققون من التقرير.

وفي الوقت نفسه، فقد قالت صحيفة عبرية: إن شركة الشحن البحري الصينية "كوسكو" تتوقف عن العمل في إسرائيل، على خلفية تهديدات الحوثيين جنوبي البحر الأحمر.

وقرار "كوسكو" جاء بعد أيام قليلة من إعلان شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن، تحويل عبور سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، على خلفية تصاعد "المخاطر الأمنية".

ويذكر أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على السفن التجارية والتي قالت إنها تضامناً مع غزة، دفعت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى الإعلان في 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة تلك الهجمات.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.