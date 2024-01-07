قيادي حوثي يطالب السفن برفع لافتة محددة لمنع استهدافها بالبحر الأحمر.. ماذا يكتب عليها؟ ليبيا.. إعلان القوة القاهرة في أكبر حقول النفط حقوقيون مغاربة يعلنون عن عريضة شعبية لوقف مسار التطبيع الدويري يحلّل: صمود المقاومة يجبر الاحتلال على التراجع في أكثر من جبهة ضربات مركزة استهدفت ارتال عسكرية كبيرة للحوثيين باتجاه بيحان شبوة بنيران هذه القوات... مقتل مغترب يمني في أمريكا برصاص مسلح الرئيس العليمي يبحث مع المبعوث الأممي جهود إحياء السلام في اليمن المليشيات تنتقم من معارضيها بتشويه سمعتهم.. سخرية يمنية من تهم لفقها الحوثيون لقاضٍ بعد اعتقاله المكتب التنفيذي بمأرب يقر خطة عمله للعام 2024 انتحار قاصر بعد عودته من دورة طائفية حوثية في عمران...تفاصيل
مع استمرار التصعيد من الحوثيين في البحر الأحمر وحديثهم عن منع مرور السفن المتعلقة بإسرائيل طالب قيادي بالجماعة المدعومة من إيران من السفن رفع لافتة من أجل عدم استهدافها.
وطالب القيادي في الحوثيين محمد علي الحوثي السفن برفع لافتة “ليست لنا علاقة بإسرائيل” عند الإبحار في البحر الأحمر.
وقال الحوثي -في تغريدة على منصة إكس- إن “القوات المسلحة اليمنية تهاجم السفن المتجهة لإسرائيل فقط، بهدف إيقاف العدوان الإسرائيلي الإرهابي والإجرامي وفك الحصار عن غزة”.
واستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها.
وكان قد أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشكيل قوة عمل بحرية باسم “حارس الازدهار” تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، وتمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة المالية الإسرائيلية.