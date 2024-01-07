قيادي حوثي يطالب السفن برفع لافتة محددة لمنع استهدافها بالبحر الأحمر.. ماذا يكتب عليها؟ ليبيا.. إعلان القوة القاهرة في أكبر حقول النفط حقوقيون مغاربة يعلنون عن عريضة شعبية لوقف مسار التطبيع الدويري يحلّل: صمود المقاومة يجبر الاحتلال على التراجع في أكثر من جبهة ضربات مركزة استهدفت ارتال عسكرية كبيرة للحوثيين باتجاه بيحان شبوة بنيران هذه القوات... مقتل مغترب يمني في أمريكا برصاص مسلح الرئيس العليمي يبحث مع المبعوث الأممي جهود إحياء السلام في اليمن المليشيات تنتقم من معارضيها بتشويه سمعتهم.. سخرية يمنية من تهم لفقها الحوثيون لقاضٍ بعد اعتقاله المكتب التنفيذي بمأرب يقر خطة عمله للعام 2024 انتحار قاصر بعد عودته من دورة طائفية حوثية في عمران...تفاصيل
أعلن ناشطون حقوقيون مغاربة اعتزامهم التقدّم بعريضة إلى رئاسة الحكومة المغربية، تطالب بوقف التطبيع مع الكيان المحتل.
وأفاد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بيان السبت، أن العريضة التي يزمع حقوقيون تقديمها للحكومة تضم نحو 10 آلاف توقيع شعبي.
وأضاف المرصد، أنّ هذه الخطوة تأتي “في إطار مواصلة الفعاليات الشعبية المغربية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، والمطالبة بطرد مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، والإلغاء الرسمي والنهائي لكل الاتفاقيات”.
وأضاف البيان، “لجنة العريضة بقيادة النقيب عبد الرحمن بن عمرو، وضعت رسالة طلب لقاء في المقر الرسمي للحكومة بالرباط، لتقديم العريضة التي وقّع عليها عدد كبير من المواطنين من مختلف المدن”.
وتابع: وأوضح “هذه العريضة تأتي بموازاة الفعاليات الشعبية الميدانية من مسيرات ووقفات وندوات ومحاضرات، وذلك تفاعلا ونصرة لمعركة طوفان الأقصى وضد العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وكل فلسطين”.
وحسب القائمين على المبادرة، فإن الموقعين على العريضة بلغ حتى الآن 10 آلاف مواطن. وفي ديسمبر 2022، أعلن المغرب عن تطبيع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الكيان بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في البلاد عن رفضها.
وتعد العريضة إحدى الوسائل القانونية المتاحة للمواطنين المغاربة، لمطالبة الحكومة باعتماد سياسة عمومية أو إلغاء اتفاقيات، وبعد تقديمها، يُنتظر أن تقبل بها رئاسة الحكومة أو ترفضها، وفق القانون المنظم للعرائض. ويُشترط في عريضة المقترحات أو المطالب التي تُقدّم إلى لجنة العرائض الحكومية، أن تكون موقّعة من خمسة آلاف مواطن، ومرفقة بصور هوياتهم الشخصية.