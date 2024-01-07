الدويري يحلّل: صمود المقاومة يجبر الاحتلال على التراجع في أكثر من جبهة

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكّد الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أنّ صمود المقاومة في غزة دفع قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع في أكثر من جبهة، مشيرا إلى أنّ المعارك في شمال القطاع أوشكت على الانتهاء في هذا الجزء.

وأوضح الدويري -الذي يحلّل المعارك الدائرة في القطاع على شبكة الجزيرة- أنّ المعارك في جنوب غزة لن تستمر أكثر من أسبوعين إذا استمرت المقاومة بالأداء نفسه، مشيرا إلى أنّ مقاطع الفيديو التي تنشرها كتائب القسام تؤكّد فاعلية دفاع الفصائل أمام آلة الاحتلال الحربية.

وتنشر القسام بصفة دورية صور استهداف مقاتليها دبابات إسرائيلية في حيي التفاح والدرج من على مسافة قريبة جدا، وذلك في وقت تخوض فيه المقاومة معارك ضارية أيضا وسط القطاع وجنوبه.

وحسب الجزيرة، لفت الدويري إلى أنّ القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب حتى من منطقة جبل الريس (شمال القطاع) التي كانت تقاتل فيها منذ أيام، مشيرا إلى أنّ هذا الانسحاب يأتي في إطار التحوّل إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية والتي ستشمل غالبا مناطق أو أهدافا معيّنة.

وقال الخبير العسكري إنّ المعارك تتركّز حاليا في الوسط، وخصوصا حي البريج حيث تسعى القوات الإسرائيلية إلى التوغّل في عمق مناطق المغراقة والزوايدة والمغازي، مؤكّدا أنّ قوات الكيان تلقّت إشارات بأن المغراقة ستكون مشابهة لجحر الديك العصيَّة في الشمال، مما دفعها إلى تجديد الهجوم عليها.

ووفق الدويري، فإنّ القوات الإسرائيلية ما تزال تواجه مقاومة عنيفة في القرارة وعبسان وبني سهيلا، وهي تعمل بحذر شديد لأنّها تدرك جيّدا أنّ عدد الأنفاق في هذه المناطق قد يكون أضعاف الأنفاق الموجودة في الشمال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق أنّ السيطرة على خان يونس قد تستغرق أشهرا من القتال في ظل الصعوبات التي تواجهها على الأرض.

وعن وقف الحرب، قال الدويري إنّه قرار مرهون بإعلان الولايات المتحدة تجميد دعمها للكيان في ظل عجزه عن حسم المعركة وتوسّع دائرة الانتقادات الدولية وتصاعد المخاوف من اتخاذ محكمة العدل الدولية قرارا بوقف الأعمال العسكرية.