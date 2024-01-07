ضربات مركزة استهدفت ارتال عسكرية كبيرة للحوثيين باتجاه بيحان شبوة بنيران هذه القوات...

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعلنت قوات العمالقة ، الاحد، استهداف تعزيزات عسكرية كبيرة أرسلتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه محافظة شبوة.

وقالت قوات العمالقة في بيان انها استهدفت أرتالًا عسكرية حوثية كانت قادمة من محافظة البيضاء، باتجاه مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وأكدت ان مدفعيتها وجهت ضربات مركزة تمكنت من خلالها تدمير التعزيزات الحوثية، مشيرة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، بينهم قيادات علاوة على تدمير عتادهم العسكري.