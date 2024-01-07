مقتل مغترب يمني في أمريكا برصاص مسلح

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قتل مغترب يمني، أمس السبت، برصاص عصابات سطو في مدينة مدينه اوكلند كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت مصادر إعلامية، إن المغترب اليمني، "ماجد العزاني"، قتل برصاص عصابة مسلحة، بعد مداهمة متجره في مدينة مدينه اوكلاند كلفونيا.
وخلال الفترة الأخيرة، زادت حدة تعرض المغتربين اليمنيين في أمريكا للقتل والسطو على يعد عصابات مسلحة