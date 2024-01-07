قيادي حوثي يطالب السفن برفع لافتة محددة لمنع استهدافها بالبحر الأحمر.. ماذا يكتب عليها؟ ليبيا.. إعلان القوة القاهرة في أكبر حقول النفط حقوقيون مغاربة يعلنون عن عريضة شعبية لوقف مسار التطبيع الدويري يحلّل: صمود المقاومة يجبر الاحتلال على التراجع في أكثر من جبهة ضربات مركزة استهدفت ارتال عسكرية كبيرة للحوثيين باتجاه بيحان شبوة بنيران هذه القوات... مقتل مغترب يمني في أمريكا برصاص مسلح الرئيس العليمي يبحث مع المبعوث الأممي جهود إحياء السلام في اليمن المليشيات تنتقم من معارضيها بتشويه سمعتهم.. سخرية يمنية من تهم لفقها الحوثيون لقاضٍ بعد اعتقاله المكتب التنفيذي بمأرب يقر خطة عمله للعام 2024 انتحار قاصر بعد عودته من دورة طائفية حوثية في عمران...تفاصيل
أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب اليوم الأحد، برئاسة الوكيل علي الفاطمي، خطة عمل المكتب للعام الجاري، واجرى تقييما لمستوى تنفيذ خطة عمله للعام الماضي.
واستعرض الاجتماع تقرير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات عن مستوى الانضباط الوظيفي في مختلف المكاتب والوحدات الحكومية في المحافظة خلال الشهر الماضي بناء على تقارير لجان التفتيش الميدانية واتخذ ازائها الاجراءات المناسبة.
واطلع المكتب على تقرير السكرتارية الخاص برفع المكاتب التنفيذية والوحدات الحكومية تقارير انجازاتها السنوية للعام الماضي، وخطة عملها للعام الجاري..
وشدد على بقية المكاتب المتأخرة بسرعة رفع التقارير والخطط السنوية. وفي الاجتماع شدد الوكيل الفاطمي على الاستفادة من تقييم اداء الخطط للعام الماضي، بالبحث عن أسباب القصور والاخفاقات والأخطاء وكيفية تجاوزها وعدم الوقوع فيها مرة أخرى، وتعزيز الايجابيات من أجل أداء وانجاز أفضل.