المكتب التنفيذي بمأرب يقر خطة عمله للعام 2024

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب اليوم الأحد، برئاسة الوكيل علي الفاطمي، خطة عمل المكتب للعام الجاري، واجرى تقييما لمستوى تنفيذ خطة عمله للعام الماضي.

واستعرض الاجتماع تقرير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات عن مستوى الانضباط الوظيفي في مختلف المكاتب والوحدات الحكومية في المحافظة خلال الشهر الماضي بناء على تقارير لجان التفتيش الميدانية واتخذ ازائها الاجراءات المناسبة.

واطلع المكتب على تقرير السكرتارية الخاص برفع المكاتب التنفيذية والوحدات الحكومية تقارير انجازاتها السنوية للعام الماضي، وخطة عملها للعام الجاري..

وشدد على بقية المكاتب المتأخرة بسرعة رفع التقارير والخطط السنوية. وفي الاجتماع شدد الوكيل الفاطمي على الاستفادة من تقييم اداء الخطط للعام الماضي، بالبحث عن أسباب القصور والاخفاقات والأخطاء وكيفية تجاوزها وعدم الوقوع فيها مرة أخرى، وتعزيز الايجابيات من أجل أداء وانجاز أفضل.