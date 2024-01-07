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انتحار قاصر بعد عودته من دورة طائفية حوثية في عمران...تفاصيل

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أقدم طفل قاصر على انهاء حياته شنقا عقب عودته من دورة طائفية حوثية في محافظة عمران شمالي العاصمة المحتلة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية أن الطفل “جازم محمد محمد عبدالله القهالي” 17 عاماً قام أمس السبت، بشنق نفسه بربط حبل حول رقبته داخل إحدى الغرف بمنزلهم الكائن بقرية بيت العقاري في مديرية عيال سريح بذات المحافظة.

وأضافت المصادر أن الطفل عاد يوم الجمعة الماضية من دورة ثقافية أقامتها المليشيات لعدد من الأطفال والشباب استمرت لما يقارب 40 يوماً دون معرفة أقاربهم عن مكان ومحتوى تلك الدورة.

وأشارت إلى أن القاصر جازم عانى من تغير في سلوكه وهيئته الجسدية وتعامله مع أقاربه بعد يومين من عودته ما يشير إلى خضوعه لتعبئة حوثية دموية قاسية أدت لأقدامه على إنهاء حياته.

وتسببت الدورات الطائفية التي تقيمها مليشيا الحوثي لغسل أدمغة الأطفال والنشء، في تنامي ظاهرة الانتحار في أوساط الأطفال والشباب جراء الثقافة المتطرفة والإرهابية.

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