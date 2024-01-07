المليشيات الحوثية تتعمد ضجيجا مزعجا في معارك الاستعراض مع الأمريكان في البحر.. قدرات هشه وامكانيات متخلفة .. تفاصيل

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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قللت مصادر عسكرية في القوات البحرية اليمنية من أهمية اعلان الحوثيين انطلاق معركة " الفتح الموعود" معتبرة أن ميلشيا الحوثي لا تمتلك الحد الادني من الإمكانيات والقدرات التسليحية لتواجه القوات الأمريكية المعززة بترسانة بحرية تعد الاحدث والأكثر فعالية في العالم .

وأكدت المصادر لـ"مارب برس" أن القدرات والإمكانيات التسليحية واللوجستية التي تمتلكها ميلشيا الحوثي تنحصر في عدد محدود من الزوارق البحرية التي تم نهبها من القوات البحرية اليمنية عقب سيطرة الميلشيا على محافظة الحديدة في أكتوبر 2015م الى جانب صواريخ بالستية وكاتيوشا وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية وبعض الطائرات المتهالكة مشيرة الى أن معظم الهجمات الصاروخية التي نفذتها الميلشيا سواء ضد سفن في البحر الأحمر أو اطلقتها في اتجاه إسرائيل تم اعتراضها من قبل القوات الأمريكية التي تمتلك منظومات دفاعية متكاملة وحديثة واساطيل بحرية تضم حاملات طائرات عملاقة تحمل اسراب من احدث الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية الى جانب سفن هجومية مزوده بإمكانيات تسليحية فتاكة من ضمنها أجيال من احدث الطوربيدات البحرية التي من الصعب اعتراضها وتتميز بدقة عالية في إصابة الأهداف المتحركة في البحر .

ولفتت المصادر الى أن ميلشيا الحوثي لا تمتلك أي مقومات تسليحية او لوجستية لخوض مواجهات مباشرة مع القوات الأمريكية بشكل منفرد في البحر الأحمر ناهيك عن مواجهة تحالف بحري دولي تشارك فيه عدد من الدول الكبرى التي تمتلك ترسانات بحرية مزوده بأحداث الأنظمة الهجومية والدفاعية .