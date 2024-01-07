نقابة المحامين بمحافظة مأرب تنتخب قيادتها الجديدة وتصدر عدة قرارات

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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عقدت نقابة المحامين اليمنيين فرع محافظة مأرب، اليوم، مؤتمرها النقابي الثاني، لإجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة للدورة القادمة.

وفي المؤتمر، قدم المجلس السلف استقالته بعد أن استعرض تقريره عن الفترة الماضية ومناقشته من قبل الجمعية العمومية وإقراره.

وقامت الجمعية العمومية باختيار ثلاثة من أعضائها لإدارة المؤتمر وإقرار جدول أعماله ثم انتخاب لجان الاقتراع والفرز، وهم الدكتور أحمد حاله، والدكتور إسماعيل الثلايا، والمحامي أمين الخديري.

وجرت عملية الاقتراع وفرز الأصوات بسرية وشفافية تامة وفقا للأصول واللوائح والقوانين، وأسفرت عن فوز الرئيس السابق للفرع المحامي أنيس الخراز، برئاسة النقابة في مأرب لدورة أخرى، في حين فاز المحامي، حسن الحوري، بمنصب رئيس لجنة التأديب.

ووفقا لنتائج التصويت، فاز المحامون (خالد الريمي، محمد الراجحي، ماجد ردمان، هادي وردان، علي السياغي، ومحمد الجبري) بعضوية مجلس الفرع.

مارب برس يعيد نشر نص البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لنقابة المحامين

في إطار تعزيز العمل النقابي ودوره في ترسيخ النهج الديمقراطي ونشر الوعي بالحقوق والحريات العامة عقدت نقابة المحامين اليمنيين فرع م/ مأرب مؤتمرها النقابي الثاني، الذي انطلق صباح يومنا هذا السبت الموافق 6/1/2024م بحضور رئيس وأعضاء مجلس الفرع وأعضاء الجمعية العمومية..

وفي الافتتاح رحب رئيس مجلس الفرع بالحاضرين وأشار لأهمية انعقاد المؤتمر في موعده المحدد رغم الظروف التي تمر بها البلاد وحالت دون قيام كثير من النقابات بعقد دوراتها الانتخابية في موعدها المحدد.

كما هنأ زملاء المهنة بنجاح الإعداد لهذا المؤتمر الذي يشير انعقاده في الموعد المحدد لروح المسؤولية ومدى التزام فرع النقابة باللوائح والأنظمة وحرصه على ترسيخ التجربة النقابية وتأهيل الكوادر النقابية بما يسهم في تأهيل قيادات وطنية تسهم وتشارك بفاعلية في تحقيق الاستقرار ودعم عملية التنمية..

وبعد استعراض المجلس السلف لتقريره عن الفترة الماضية ومناقشته من قبل الجمعية العمومية واقراره قدم المجلس السلف استقالته ودعا الجمعية العمومية لاختيار ثلاثة من أعضائها لإدارة المؤتمر.

وقد انتخبت الجمعية العمومية كلا من:

- الدكتور أحمد حالة

- الدكتور اسماعيل الثلايا

- الأستاذ أمين الخديري

تلا ذلك إقرار جدول أعمال المؤتمر ثم انتخاب لجان الاقتراع والفرز.

وبعد إجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات بسرية وشفافية تامة وفقا للأصول واللوائح والقوانين تم إعلان النتائج التي أسفرت عن فوز كل من :-

1- الزميل الأستاذ/ أنيس ناصر الخراز .. المنتخب رئيسا لمجلس الفرع

2- الزميل أ/ خالد علي الريمي .. المنتخب لعضوية مجلس الفرع

3- الزميل أ/ علي علي السياغي.. المنتخب لعضوية مجلس الفرع.

4- الزميل أ/ محمد حفظ الله الراجحي .. المنتخب لعضوية مجلس الفرع.

5- الزميل أ/ ماجد علي ردمان.. المنتخب لعضوية مجلس الفرع.

6- الزميل أ/ هادي محمد وردان.. المنتخب لعضوية مجلس الفرع.

7- الزميل أ/ محمد ناصر الجبري.. المنتخب لعضوية مجلس الفرع.

8- الزميل أ/ حسن الحوري.. المنتخب للمجلس التأديبي.

كما اتخذ المؤتمر القرارات التالية:-

- الزام المجلس المنتخب بمتابعة المسؤول المالي في المجلس السابق بإعداد تقرير مالي مفصل وعرضه على المجلس المنتخب لمناقشته وإقراره وتقديمه للجمعية العمومية في اول اجتماع قادم لها ضمن جدول الأعمال لمناقشته.

- إرجاء مناقشة مشروع لائحة الصندوق التكافلي المقترح من قبل أعضاء في الجمعية العمومية إلى وقت آخر.

أن يستمر الفرع بأداء وظيفته خلال الفترة القادمة في إطار المحافظة كفرع وممثل للنقابة العامة في كل اختصاصاتها التي لم تتمكن من القيام بها تجاه منتسبي المهنة المسجلين في إطار الفرع بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مستندين في ذلك إلى حرية العمل النقابي والحكم الصادر من محكمة مأرب في القضية المرفوعة أمامه برقم وتاريخ بشأن اختصاصات الفرع والذي أكد في حيثياته على اختصاص الفرع بكل مهام الأصل حتى تنتهي الظروف التي حالت دون ذلك.

- الزام المجلس المنتخب بالأخذ بما ورد في ملاحظات الجمعية العمومية على التقرير المقدم من المجلس السلف وتلافي أي قصور.

- كما أوصى المؤتمر اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين في الأقطار العربية بما فيها اليمن بتشكيل فريق قانوني ينظم الى الدعاوى الدولية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن أراضية وتحريرها وإنصاف الضحايا.

أوصى المؤتمر المجلس المنتخب بأن يكونوا عند ثقة زملائهم، وتأدية مهامهم بما يخدم مصالح المهنة ويحافظ على حقوق منتسبيها وتمثيل فرع النقابة أمام الجهات الأخرى بما يعزز من جلال وقدر مهنة المحاماة.

والله الموفق

صادر عن المؤتمر الثاني لنقابة المحامين اليمنين فرع مأرب

السبت 6/1/2024م