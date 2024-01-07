رابع أكبر شركة أسيوية توقف ملاحتها في البحر الأحمر

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أوقفت رابع أكبر شركة نقل أسيوية ملاحتها في البحر الأحمر غربي اليمن .
وذكرت مصادر إعلامية أسيوية الأحد، أن الشركة الصينية “كوسكو” ستتوقف عن العمل بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
ويزيد تمركز حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهور من فرص توجيه ضربات عسكرية تأديبية لمليشيات إيران الحوثية في اليمن عقب رفضها وقف الهجمات البحرية على السفن التجلرية.