مليشيا الحوثي تعتدي على تاجر في إب رفض دفع إتاوات مالية

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تعرّض تاجر في مدينة إب (وسط اليمن) للضرب والتهديد من قِبل عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، بعد أن رفض دفع إتاوات مالية غير قانونية تفرضها المليشيا على التجار.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام عناصر حوثية لمحل إلكترونيات في إب، ومطالبتهم صاحبه بدفع مبالغ مالية باهظة تحت ذريعة "الزكاة" و"الضريبة" وغيرهما.

وقال شهود عيان؛ إن التاجر أبلغ العناصر الحوثية بأنه لا يستطيع دفع المبلغ المطلوب، لأن حركة البيع والشراء شبه متوقفة، لكنهم لم يصغوا له وانهالوا عليه بالضرب والسب والشتم، وتركوه ملقى على الأرض.

وأضاف الشهود أن العناصر الحوثية هددت التاجر بالعودة إليه مرة أخرى، والاستيلاء على محله وممتلكاته، إذا لم يستجب لمطالبهم. ويتعرض التجار في إب وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، لانتهاكات متكررة، حيث تفرض عليهم المليشيا إتاوات مالية بمسميات مختلفة، مثل "الزكاة" أو "الضريبة" أو "المساهمة في الجهاد"، مما يزيد من معاناتهم ويهدد بإفلاسهم