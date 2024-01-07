البنك المركزي يصدر قرارا جديدا بخصوص بنوك التمويل الاصغر. وزارة الأوقاف اليمنية توقع اتفاقية ترتيبات موسم حج 1445هجرية أردوغان: لن ندير ظهرنا لإخواننا المظلومين في غزة إطلاقا مصرع عددًا مِن مسلحي مليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش في جبهات تعز..تفاصيل المجلس الرئاسي يناقش باستفاضة آخر المستجدات ويقول انه سيتخذ القرارات والإجراءات اللازمة حول القضايا المطروحة اليمن توقع مع السعودية على اتفاقية في جدة صحفية سعودية تشرح المقصود بـ ''القوات غير اليمنية''؟ وموعد خروجها من البلد؟ حذر من نشوب حرب عالمية ثالثة.. ترمب يهاجم بايدن بشدة ويصفه بأسوأ رئيس لأمريكا متحور جديد من كورونا يضرب العالم توقعات بطقس بارد إلى شديد البرودة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات القادمة
وقع وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، مع نظيره السعودي توفيق الربيعة، اليوم بمدينة جدة، اتفاقية ترتيبات وإجراءات الحج للعام 1445هـ؛ وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لتدشين الموسم، وامتدادًا للجهود المبذولة لتسهيل تفويج الحجاج، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتضمنت الاتفاقية، الحصة المُخصصة للجمهورية اليمنية، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة للحجاج اليمنيين، وأبرز الإجراءات المتعلقة بتنظيم شؤون الحج.
وتطرق الوزير شبيبة الى امكانية زيادة حصة عدد حجاج اليمن.. مشيرًا إلى الطفرة في زيادة عدد سكان اليمن، وهو مازاد من عملية الإقبال على حصة اليمن المحددة وفقًا للتعداد السكاني 2004م، وضاعف حجم المنافسة أمام الحصة الواحدة للحاج.