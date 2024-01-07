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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقوف بلاده إلى جانب المظلومين في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة، الأحد، خلال مؤتمر الإعلان عن مرشحي رؤساء البلديات عن حزب العدالة والتنمية، في مركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول.
وتشهد تركيا الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار 2024.
وقال أردوغان: "لن ندير ظهرنا لإخواننا المظلومين (في غزة) إطلاقا".
وحول المجازر الإسرائيلية في غزة أكد على محاسبة المسؤولين قائلا: "الذين يريقون المزيد من الدماء ويزهقون الأرواح ويقتلون الأطفال سيواجهون العدالة الإلهية عاجلا أم آجلا".
وأضاف أن تركيا ستبذل قصارى جهدها إلى جانب جميع الدول ذات الضمير الحي لمحاسبة الظالمين أمام القانون.
وتمنى من الله الرحمة للإخوة الفلسطينيين الذين قضوا في الهجمات الإسرائيلية والبالغ عددهم 23 ألف شخص وغالبيتهم من النساء والأطفال.
وحيا الرئيس التركي كافة الأبطال الفلسطينيون الذين يدافعون عن وطنهم وعرضهم ضد قوات الجيش الإسرائيلي.
وأكد أن تركيا ستقف شامخة إلى جانب الفلسطينيين بكل وسائلها، كما وقفت في السابق إلى جانب الأخوة في البوسنة والهرسك وفي القوقاز