مصرع عددًا مِن مسلحي مليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش في جبهات تعز..تفاصيل

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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لقي عدد من مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم وأُصيب آخرون، بنيران قوات الجيش الوطني في محيط مدينة تعز (جنوبي غربي اليمن).

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان له في وقت متأخر من مساء أمس السبت 6 يناير ، أن مواجهات دارات بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي اندلعت في عدة جبهات بمحيط المدينة والريف الغربي للمحافظة، إثر محاولات تسلل حوثية وقصف بالطائرات المُسيرة وقذائف الهاون.

وأوضح أن ضربات الجيش حققت إصابات مباشرة في تجمعات لمليشيا الحوثي في تبة السور خلف وادي حذران بالضباب وأوقعتهم بين قتيل وجريح (دون تحديد عددهم)، وذلك رداً على اعتداءاتها على مواقع الجيش والقرى السكنية في مختلف الجبهات.

وأشار إلى أن قوات الجيش أحبطت محاولتي تسلل منفصلتين لمليشيا الحوثي في منطقة عصيفرة شمالي مدينة تعز، وجبهة الأحطوب، بالريف الغربي للمحافظة.

ولفت البيان إلى أن مليشيا الحوثي كثفت استهداف قرية “القحيفة” في جبهة مقبنة- غربي المحافظة، بالسلاح الثقيل، كما استهدفت مواقع الجيش في وادي صالة والأربعين، بالطائرات المسيّرة وقذائف الهاون، بالتزامن مع تحركات لها في الجبهة الشمالية والجبهة الغربية بالضباب.