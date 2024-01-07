المجلس الرئاسي يناقش باستفاضة آخر المستجدات ويقول انه سيتخذ القرارات والإجراءات اللازمة حول القضايا المطروحة

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قالت وكالة سبأ الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي واصل اليوم الاحد، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، نقاشاته المستفيضة لمستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية، والادارية، والامنية والعسكرية، وذلك بحضور كافة اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني.
و استعرض المجلس مسار الاصلاحات القطاعية، والتدابير المطلوبة لتحسين مستوى اداء الاجهزة المركزية والمحلية، والتسريع من وتيرة انجاز المشاريع الحيوية التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين، وفي المقدمة قطاع الكهرباء والطاقة.
واستمع الاجتماع في هذا السياق الى تقييم اضافي حول اداء الحكومة، والسلطات المحلية خلال العام الماضي، وسبل تعزيز المكاسب النسبية المحققة، ومعالجة الاختلالات على ضوء التطورات الراهنة والمتوقعة، وعلى وجه الخصوص الموقف الاقتصادي والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
و اطلع المجلس على تقييم لأداء بعض الفرق المساندة له بموجب اعلان نقل السلطة، والاجراءات المقترحة لتعزيز دورها في دعم اتخاذ القرار، والمقاربات المنهجية في مختلف المجالات.
هذا وسيواصل المجلس نقاشاته حول القضايا المطروحة على جدول اعماله، واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بشأنها، وفق ما ذكرته وكالة سبأ.