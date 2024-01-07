اليمن توقع مع السعودية على اتفاقية في جدة

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وقع وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية محمد شبيبة، مع نظيره السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاحد بمدينة جدة، اتفاقية ترتيبات وإجراءات الحج للعام 1445هـ؛ وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لتدشين الموسم، وامتدادًا للجهود المبذولة لتسهيل تفويج الحجاج، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتضمنت الاتفاقية، الحصة المُخصصة للجمهورية اليمنية، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة للحجاج اليمنيين، وأبرز الإجراءات المتعلقة بتنظيم شؤون الحج.
وتطرق الوزير شبيبة الى امكانية زيادة حصة عدد حجاج اليمن.. مشيرًا إلى الطفرة في زيادة عدد سكان اليمن، وهو مازاد من عملية الإقبال على حصة اليمن المحددة وفقًا للتعداد السكاني 2004م، وضاعف حجم المنافسة أمام الحصة الواحدة للحاج.