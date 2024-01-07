توقعات بطقس بارد إلى شديد البرودة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات القادمة

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات، وهبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة على السواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية ليوم الاحد ، إنه يتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة وجاف أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع، إب وغرب كل من الجوف ومأرب.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وصولاً إلى هضبة حضرموت.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها بين 12-23 عقدة حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب .

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.6 في صنعاء، 4 في ذمار، 4.4 في عمران، 7.5 في السدة، 9.5 في إب.

وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

ودعا المزارعين ورعاة الماشية والنحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم من آثار البرودة والبرودة الشديدة .

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.