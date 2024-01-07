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وائل الدحدوح يودع ابنه حمزة ''صورة''

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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استشهد اليوم الاحد الصحفيين مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح نجل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس غرب قطاع غزة.

وظهر الدحدوح وهو يودع نجله حمزة.

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