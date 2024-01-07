وائل الدحدوح يودع ابنه حمزة ''صورة''

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استشهد اليوم الاحد الصحفيين مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح نجل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس غرب قطاع غزة.
وظهر الدحدوح وهو يودع نجله حمزة.