اعلان للقيادة المركزية الأمريكية يثير توجسات من تداعيات وشيكة في البحر الأحمر

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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مأرب برس – خاص

في تصعيد سيترتب عنه تداعيات وشيكة كشفت القيادة المركزية الأمريكية مقتضب لها عن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم شنه الحوثيين الموالية لإيران بجنوب البحر الأحمر.

وأكد البيان المقتضب الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية أن سفينة أمريكية تمكنت من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في جنوب البحر الأحمر مساء امس السبت مشيرا الى ان عملية اعتراض الطائرة المسيرة كانت "دفاعا عن النفس " وانه سقط بالقرب من عدة سفن تجارية.

ولم يتضمن البيان أي تأكيدات عن وقوع إصابات أو أضرار وبحسب مراقبون لتطورات التصعيد القائم في البحر الأحمر فإن استهداف الحوثيين لسفينة أمريكية باستخدام طائرة مسيرة هجومية وان كان لايعد الأول من نوعه كونه سبق واسقطت بارجة أمريكية في خليج عدن صاروخين بالستيين تم اطلاقهما من مناطق سيطرة المليشيا في اليمن ألا ان الهجوم الأخير سيترتب عنه تداعيات خطيرة ووشيكة كونه يتزامن مع الإعلان عن قيام وزارة الدفاع الأمريكية ب"صياغة خطط للرد على الحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر" ووسط تحذيرات متصاعدة من "خطورة انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية واسعة، خاصة في مدخل البحر الأحمر الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة التجارة العالمية".