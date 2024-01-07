الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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" مأرب برس - خاص

في اطار تصعيدها الغير مسئول لوتيرة التوتر في البحر الأحمر اعلنت ميلشيا الحوثي عن إطلاق معركة ـ"الفتح الموعود" انطلاقت من محافظة الحديدة، غربي اليمن، وسط معلومات عن حشدها لقوات عسكرية كبيرة باتجاه المخا والساحل الغربي.

واعلن رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين "مهدي المشاط " خلال ترأسه اجتماع عسكري موسع في محافظة الحديدة، بمشاركة وزير الدفاع المعين من الميلشيا "محمد ناصر العاطفي" ورئيس هيئة الأركان العامة محمد عبدالكريم الغماري، وقادة القوى والمناطق العسكرية وعددا من القيادات الأمنية الموالية للحوثيين انطلاق ما سماها "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" مشيرا الى ان جماعته نفذت عمليات وصفها بالنوعية في البحر الأحمر، مشيرا إلى سقوط 10 قتلى في المعركة الجديدة.

ووصف المشاط ميلشيا الحوثي بأنها " حارس البحر الأحمر" وخلفها ٤٠ مليون مقاتل من أبناء اليمن جاهزون وحاضرون للمواجهة -على حد قوله-