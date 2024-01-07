الصين تفرض عقوبات على 5 شركات عسكرية أمريكية

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض عقوبات على خمس شركات عسكرية أمريكية زوّدت تايوان بالأسلحة. وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد:

"انتهكت الولايات المتحدة مبدأ "الصين الواحدة" والبيانات الصينية الأمريكية الثلاثة وباعت أسلحة لتايوان بحجج مختلفة لفرض عقوبات أحادية الجانب ضد الشركات الصينية والأفراد الصينيين، مما يلحق ضررا خطيرا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية ويقوض بشكل خطير السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وينتهك بشكل صارخ حقوق ومصالح الشركات الصينية والصينيين".

وجاء في البيان: "ردا على الانتهاكات الجدية المذكورة ووفقا للقانون الصيني لمواجهة العقوبات فرضت الصين عقوبات على 5 شركات في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي هي: BAE Systems Land and Armament وAlliant Techsystems Operation وAeroVironment وViaSat وData Link Solutions.

وأوضح البيان أن هذه القيود تشمل تجميد أصول هذه الشركات في الأراضي الصينية وتمنع المنظمات والأفراد في الصين من أي تعامل مع الشركات المذكورة