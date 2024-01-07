ضربة ثالثة لمنتخب سوريا قبل كأس آسيا

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 232

دفع منتخب سوريا لكرة القدم ثمن الإصابات مرّة جديدة وكان الضحية هذه المرة جناح العهد اللبناني محمد حلاق، ليغيب عن نهائيات كأس آسيا المقررة الأسبوع المقبل في قطر، بحسب ما أعلن الاتحاد السوري في حسابه على موقع "فيسبوك"، يوم السبت.

وقال طبيب المنتخب أحمد كنجو إن حلاق تعرّض للإصابة في المباراة الودية لسوريا مع قيرغيزستان، الجمعة، في دبي وتبين إصابة اللاعب بـ"كدمة شديدة على الثلث السفلي للعضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى أدت إلى هرس في الأنسجة الرخوة وتمدّد درجة ثانية في العضلة.

وتابع أن اللاعب البالغ "25 عاماً": يحتاج لفترة علاج وتأهيل تمتد إلى ثلاثة أسابيع، ما يعني غيابه عن النهائيات القارية.

بدوره، قال اللاعب: تدخّل علي اللاعب الخصم بركبته، شعرت بألم شديد واستُبدلت فوراً. تبيّن بعد الخضوع لصور طبية حاجتي لراحة حتى ثلاثة أسابيع.

هذا نصيبي وأتمنى التوفيق للمنتخب.

ولم يصدر عن الجهاز التدريبي أي اعلان بشأن تعويض غياب الحلاق بلاعب آخر، فيما أنهى المنتخب معسكره في دبي ويتجه، صباح الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وهذه الإصابة الثالثة تصيب المنتخب السوري بعد المهاجم مارديك مردكيان ولاعب الوسط محمد عثمان حيث تم تعويضهما بمحمد عنز وعلاء الدالي.

وكان منتخب سوريا تعادل ودياً مع قيرغيزستان 1-1 ويختتم استعداداته بلقاء ماليزيا، الاثنين، في الدوحة.

وتلعب سوريا التي لم تحرز اللقب في تاريخها، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا وأوزبكستان والهند