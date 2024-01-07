تظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب باستقالة نتنياهو

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تظاهر آلاف الإسرائيليين، يوم السبت، مجددا بمختلف أنحاء إسرائيل، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب كيفية تعامله مع الحرب في غزة.

وردد المتظاهرون، خلال مسيرات في وسطي مدينتي تل أبيب وحيفا، شعارات من بينها «لن نستسلم» و«حكومة الشر»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وشهدت إسرائيل موجة من التظاهرات الحاشدة العام الماضي، بعد خطط إصلاح مثيرة للجدل من قبل الائتلاف الحكومي الديني اليميني بزعامة نتنياهو تهدف لإضعاف القضاء.

وتم تعليق هذه الاحتجاجات بنسبة كبيرة في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي شنتها حركة «حماس» وجماعات فلسطينية أخرى من قطاع غزة على المستوطنات الحدودية الإسرائيلية.

متظاهر في تل أبيب يحمل بندقية خلال تظاهرة لأقارب المحتجزين في غزة (رويترز) وتنادى الاحتجاجات الآن بمجموعة من المطالب، تتعلق معظمها بالحرب في غزة.

حيث يطالب كثيرون بالعودة السريعة إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وفي الوقت الذي توشك فيه الحملة العسكرية الإسرائيلية للقضاء على «حماس» في غزة على دخول شهرها الرابع، انضم إلى المتظاهرين أقارب بعض القتلى في هجوم 7 أكتوبر، وكذلك الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم بالقرب من الحدود مع غزة ولبنان بسبب القتال الدائر هناك