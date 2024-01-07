اعلان للقيادة المركزية الأمريكية يثير توجسات من تداعيات وشيكة في البحر الأحمر ميلشيا الحوثي تواصل تصعيدها الغير مسئول بالإعلان عن اطلاق معركة " الفتح الموعود" انطلاقا من "الحديدة الصين تفرض عقوبات على 5 شركات عسكرية أمريكية مقتل ضابطين في هجوم منسوب إلى تنظيم القاعدة ضربة ثالثة لمنتخب سوريا قبل كأس آسيا نيوكاسل يضرب سندرلاند ويتقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي تطورات مذهلة وجديدة في الهواتف الذكية.. تصلح نفسها وتشحن بالطاقة الشمسية تظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب باستقالة نتنياهو الرئيس الصومالي يوقع قانوناً يبطل مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال الكشف عن عريضة بريطانية لطرد سفيرة الاحتلال تجمع 80 ألف توقيع في يوم واحد
تظاهر آلاف الإسرائيليين، يوم السبت، مجددا بمختلف أنحاء إسرائيل، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب كيفية تعامله مع الحرب في غزة.
وردد المتظاهرون، خلال مسيرات في وسطي مدينتي تل أبيب وحيفا، شعارات من بينها «لن نستسلم» و«حكومة الشر»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وشهدت إسرائيل موجة من التظاهرات الحاشدة العام الماضي، بعد خطط إصلاح مثيرة للجدل من قبل الائتلاف الحكومي الديني اليميني بزعامة نتنياهو تهدف لإضعاف القضاء.
وتم تعليق هذه الاحتجاجات بنسبة كبيرة في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي شنتها حركة «حماس» وجماعات فلسطينية أخرى من قطاع غزة على المستوطنات الحدودية الإسرائيلية.
متظاهر في تل أبيب يحمل بندقية خلال تظاهرة لأقارب المحتجزين في غزة (رويترز) وتنادى الاحتجاجات الآن بمجموعة من المطالب، تتعلق معظمها بالحرب في غزة.
حيث يطالب كثيرون بالعودة السريعة إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
وفي الوقت الذي توشك فيه الحملة العسكرية الإسرائيلية للقضاء على «حماس» في غزة على دخول شهرها الرابع، انضم إلى المتظاهرين أقارب بعض القتلى في هجوم 7 أكتوبر، وكذلك الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم بالقرب من الحدود مع غزة ولبنان بسبب القتال الدائر هناك