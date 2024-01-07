الرئيس الصومالي يوقع قانوناً يبطل مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال الكشف عن عريضة بريطانية لطرد سفيرة الاحتلال تجمع 80 ألف توقيع في يوم واحد شتباكات طاحنة ونوعية وغير مسبوقة بين سوريا والأردن ومقتل 5 واعتقال 15 آخرين ضبط خلية إرهابية و إفشال مخطط حوثي لاغتيال قيادات عسكرية هدف تاريخي في مرمى ريال مدريد بـ نيران صديقة أبناء حضرموت والمهره وشبوة وسقطرى يوجهون طلباً هاماً لمجلس القيادة الرئاسي والمبعوث الأممي - بيان قيادي حوثي يتورط في عملية أختطاف الأطفال ونقلهم إلى مكان مجهول إيران تكشف عن تطوير اسطولها البحري وتهدد بعسكرة البحر الأحمر القسام تكشف النقاب عن معارك ضارية جنوبي غزة وما فعلته بـ18 جندياً صهيونيا إسرائيل أكبر مركز عالمي لسرقة وتجارة الأعضاء البشرية في العالم منذ 75 عاما
جمعت عريضة بريطانية تطالب بطرد سفيرة دولة الاحتلال، أكثر من 80 ألف توقيع في يوم واحد، وذلك عقب دعوتها لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.
والعريضة التي نشرها موقع "http://Change.org"، تدعو إلى طرد السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا تسيبي هوتوفلي، وتؤكد أنها تستخدم حاليا "لغة الإبادة الجماعية".
وجاء في العريضة أن "السفيرة هوتوفلي تستخدم لغة إبادة جماعية بشكل علني، وتدعو إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، فيما يستمر التطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية".
ويعكس الدعم المتزايد والسريع للعريضة مجموعة متنوعة من الأصوات التي تطالب بالمساءلة في ضوء التصريحات الأخيرة للسفيرة الإسرائيلية.
ومؤخرا، رفضت هوتوفلي، المعروفة بآرائها المتشددة، بشكل لا لبس فيه، فكرة حل الدولتين، قائلة:
"لا على الإطلاق" لاحتمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية. وبعد الحصول على 100 ألف توقيع، يتم النظر في الالتماس للمناقشة في البرلمان.
ومنذ السابع من تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت "22 ألفا و722 شهيدا، و58 ألفا و166 مصابا" معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
"وhttp://Change.org"، هو موقع غير ربحي تُديره شركة أمريكية تحمل نفس الاسم، ويعمل الموقع على تسهيل الالتماسات من قبل الجمهور العام، من خلال إنشاء عرائض إلكترونية والدعوة للتوقيع عليها بهدف تغيير شيء ما، ويتيح الموقع المجال لأكثر من 100 مليون مستخدم