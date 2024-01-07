شتباكات طاحنة ونوعية وغير مسبوقة بين سوريا والأردن ومقتل 5 واعتقال 15 آخرين

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلن الجيش الأردني مساء (السبت) انتهاء الاشتباكات بعد أكثر من 15 ساعة من اندلاعها مع عصابات تهريب المخدرات على الحدود مع سورية، موضحاً أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، وإلقاء القبض على 15 مهرباً، وإصابة عدد آخر من المهربين.

وأكد الجيش الأردني ضبط 627 ألف حبة كبتاجون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، مشيراً في بيان إلى أنه لم ينتج عن الاشتباكات التي خاضتها القوات المسلّحة على الحدود مع المجموعات المسلّحة والمهربين أي إصابة بين مرتبات القوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي.

وعزا المصدر أسباب تزايد وتيرة عمليات التهريب أخيراً إلى أن التنظيمات المسلّحة تمتهن التهريب وتعتمد على عمليات التسلل بشكل ممنهج، وتستغل الظروف الجوية وتشكل الضباب الكثيف، وطبيعة التضاريس الوعرة، متوعداً بالتعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن البلد وترويع مواطنيه