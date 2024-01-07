هدف تاريخي في مرمى ريال مدريد بـ نيران صديقة

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أنجز فريق ريال مهمته أمام مضيفه "أراندينا" فريق دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، بفوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن الدور 32 من كأس ملك إسبانيا.

وأحرز ثلاثية الفريق الملكي كل من اللاعبين الإسبانيين خوسيلو وابراهيم دياز، والمهاجم البرازيلي رودريغو، في الدقائق (54 من ضربة جزاء، 55، 90) على الترتيب.

بينما جاء هدف فريق أراندينا التاريخي بـ"نيران صديقة" سجله قلب الدفاع ناتشو قائد ريال مدريد، خطأ في مرماه عندما كان اللقاء بلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب المونتيسيو بمدينة أراندينا الإسبانية.