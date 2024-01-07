الرئيس الصومالي يوقع قانوناً يبطل مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال الكشف عن عريضة بريطانية لطرد سفيرة الاحتلال تجمع 80 ألف توقيع في يوم واحد شتباكات طاحنة ونوعية وغير مسبوقة بين سوريا والأردن ومقتل 5 واعتقال 15 آخرين ضبط خلية إرهابية و إفشال مخطط حوثي لاغتيال قيادات عسكرية هدف تاريخي في مرمى ريال مدريد بـ نيران صديقة أبناء حضرموت والمهره وشبوة وسقطرى يوجهون طلباً هاماً لمجلس القيادة الرئاسي والمبعوث الأممي - بيان قيادي حوثي يتورط في عملية أختطاف الأطفال ونقلهم إلى مكان مجهول إيران تكشف عن تطوير اسطولها البحري وتهدد بعسكرة البحر الأحمر القسام تكشف النقاب عن معارك ضارية جنوبي غزة وما فعلته بـ18 جندياً صهيونيا إسرائيل أكبر مركز عالمي لسرقة وتجارة الأعضاء البشرية في العالم منذ 75 عاما
أنجز فريق ريال مهمته أمام مضيفه "أراندينا" فريق دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، بفوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن الدور 32 من كأس ملك إسبانيا.
وأحرز ثلاثية الفريق الملكي كل من اللاعبين الإسبانيين خوسيلو وابراهيم دياز، والمهاجم البرازيلي رودريغو، في الدقائق (54 من ضربة جزاء، 55، 90) على الترتيب.
بينما جاء هدف فريق أراندينا التاريخي بـ"نيران صديقة" سجله قلب الدفاع ناتشو قائد ريال مدريد، خطأ في مرماه عندما كان اللقاء بلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب المونتيسيو بمدينة أراندينا الإسبانية.