أبناء حضرموت والمهره وشبوة وسقطرى يوجهون طلباً هاماً لمجلس القيادة الرئاسي والمبعوث الأممي - بيان

الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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طالب أبناء الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) بتمثيل عادل للإقليم في أي تسوية سياسية قادمة، وأي تعينات في مؤسسات الدولة بعيدا عن التبعية لأي شطر أو كيان أو مناصفة الشمال والجنوب.

وأكد بيان صادر عن أبناء الإقليم الشرقي "تأييدهم لكل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وضع حد لمأساة اليمنيين من خلال حوارٍ يمنيٍ لا يستثنى أحداً ويفضي إلى سلام دائم وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 )".

وقال البيان: "نتابع باهتمام بالغ نحن أبناء الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) التطورات في الملف السياسي اليمني والجهود التي تبذلها الأطراف الإقليمية والدولية وجهود الوسطاء من دولتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي حالة الحرب في اليمن، ويسهم في بناء الدولة اليمنية الاتحادية وبسط نفوذها وحضورها على كامل التراب اليمني، وبما يسهم في إنقاذ اليمنيين من مخاطر الحرب وويلاتها.

وشدد البيان الموقع عليه من قبل 235 شخصية حضرمية، على "ضرورة حضور متوازن وعادل وندي لأبناء الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) لا يتبع لشمال ولا جنوب في أي تسوية سياسية من خلال تمثيل عادل يضمن لهم الشراكة والندية وبما يتناسب مع مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ومساحتها الجغرافية، وعدد السكان في الداخل والمهجر وإسهامها في دعم موارد الدولة المختلفة".

وتطلع أبناء الاقليم الشرقي "إلى أن يكون لنا المكانة اللائقة في جميع مؤسسات الدولة وفرق ولجان العمل المعنية بعيدا عن المناصفة بين الشمال والجنوب لأن اليمن أكبر من الشمال والجنوب ولن تنجح أية جهود تغفل الشرق اليمني أو تلزمنا بالتبعية مرة أخرى لأي شطر أو مركز نفوذ".

وأردف البيان: "لن نقبل إلا بحقوق كاملة غير منقوصة، وأن نُمثَل في أي مفاوضات أو مشاورات للتسوية السياسية النهائية بشكل عادل بما يضمن استحقاقاتنا العادلة ويطمئن أهلنا ويلبي تطلعاتهم في بناء المستقبل الضامن في ظل دولة عادلة ننشدها ونناضل من أجلها كما ناضل أسلافنا في كل الثورات الوطنية خلال السنوات الماضية".

وبارك البيان، إشهار مجلس حضرموت الوطني وإعلان مجلس قيادته مؤكدا أنه "يمثل لبنة كبرى وخطوة مهمة على طريق العدالة والندية والشراكة".

مأرب برس يعيد نشر نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة / رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي،

الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان،

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نتابع باهتمام بالغ نحن أبناء الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) التطورات في الملف السياسي اليمني والجهود التي تبذلها الأطراف الإقليمية والدولية وجهود الوسطاء من دولتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي حالة الحرب في اليمن، ويسهم في بناء الدولة اليمنية الاتحادية وبسط نفوذها وحضورها على كامل التراب اليمني، وبما يسهم في إنقاذ اليمنيين من مخاطر الحرب وويلاتها.

ومن منطلق إيماننا بأهمية السلام الشامل والعادل والمستدام القائم على احترام إرادة اليمنيين وحقهم في إدارة شؤون بلدهم وفقاً ومعايير التشاركية السياسية والمجتمعية الضامنة لنزع فتيل الخلافات مستقبلاً وبناء دولتهم الاتحادية بنظامها الجمهوري التعددي على أسس الشراكة والعدالة والحكم الرشيد،

فإننا إذ نعلن عن تأييدنا ومباركتنا لكل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وضع حد لمأساة اليمنيين من خلال حوارٍ يمنيٍ لا يستثنى أحداً ويفضي إلى سلام دائم وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 )، فإننا نؤكد على ضرورة حضور متوازن وعادل وندي لأبناء الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) لا يتبع لشمال ولا جنوب في أية تسوية سياسية من خلال تمثيل عادل يضمن لهم الشراكة والندية وبما يتناسب مع مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ومساحتها الجغرافية، وعدد السكان في الداخل والمهجر وإسهامها في دعم موارد الدولة المختلفة، إننا أبناء هذا الشرق اليمني نتطلع إلى أن يكون لنا المكانة اللائقة في جميع مؤسسات الدولة وفرق ولجان العمل المعنية بعيدا عن المناصفة بين الشمال والجنوب لأن اليمن أكبر من الشمال والجنوب ولن تنجح أية جهود تغفل الشرق اليمني أو تلزمنا بالتبعية مرة أخرى لأي شطر أو مركز نفوذ، ولن نقبل إلا بحقوق كاملة غير منقوصة، وأن نُمثَل في أي مفاوضات أو مشاورات للتسوية السياسية النهائية بشكل عادل بما يضمن استحقاقاتنا العادلة ويطمئن أهلنا ويلبي تطلعاتهم في بناء المستقبل الضامن في ظل دولة عادلة ننشدها ونناضل من أجلها كما ناضل أسلافنا في كل الثورات الوطنية خلال السنوات الماضية،

وفي هذا السياق نبارك إشهار مجلس حضرموت الوطني وإعلان مجلس قيادته وهذا يمثل لبنة كبرى وخطوة مهمة على طريق العدالة والندية والشراكة،

وإذ نعبر عن موقفنا هذا فإننا نحيي جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على دعمهم وحرصهم وجهودهم في إشراك كافة القوى اليمنية في مسارات الحل السياسي وحقن دماء اليمنيين والوصول إلى سلام دائم وعادل ومستدام

والله ولي التوفيق.

…

صادر عن الشخصيات الاعتبارية (سياسية واجتماعية وأكاديمية وعسكرية وشبابية) من أبناء الإقليم الشرقي (حضرموت المهره شبوة سقطرى):

1 الشيخ صالح بن فريد العولقي

2 الشيخ محمد عبد الله كده

3 الأستاذ عبد الهادي عبداللاه التميمي

4 الشيخ عيسى بن ياقوت

5 اللواء أحمد مساعد حسين

6 اللواء أحمد محمد احمد قحطان

7 الأستاذ صلاح باتيس

8 الأستاذ حسن بن طالب بن الشيخ أبوبكر

9 الأستاذ رمزي محروس

10 الشيخ مقبل لكرش باعوضه

11 الأستاذ أحمد باحويرث

12 الشيخ ربيع بن مقلم الخليفي

13 المقدم عبد الله محمد بارشيد

14 الشيخ حمد بن سالم بلحامض النهدي

15 الأستاذ سعيد مبارك دومان

16 د. عبد الله سالم لملس

17 الأستاذ عيسى مسلم

18 الأستاذ عمر سالم عبد الله بن هلابي

19 د. أحمد سعيد بلحاف

20 الشيخ عبد الله بن مصيقر العوبثاني

21 الأستاذة ليلى جعفر بن بريك

22 الشيخ سعيد يرقهن حديد

23 الشيخ محمد سعيد باقطمي

24 د. متعب بازياد

25 الأستاذة سمراء حسين المنهالي

26 الأستاذة أمل محفوظ باقرين

27 الأستاذ عبد الله باعبده

28 الأستاذ سالم علي بن جذنان النهدي

29 الشيخ ناصر سعيد بن عديو

30 الشيخ عمر بن الشكل الجعيدي

31 الشيخ سعيد الفان علي

32 الأستاذ يسر محسن العامري

33 الشيخ سالم علي بن شحبل

34 الأستاذة أفراح سعيد

35 د. جهاد الجفري

36 اللواء علي منصور رشيد

37 الشيخ عارف علي الزبيدي

38 الأستاذ علي عامر الخليفي

39 السفير عادل محمد باحميد

40 المهندس هادي محمد باجبير

41 الشيخ عدنان بن شملان

42 الحكم عمر بن صالح بن علي بن ثابت النهدي

43 عبد العزيز محمد الديولي

44 مجاهد محمد يسلم الحقيقي

45 مراد أحمد بريكان

46 عبد الله محمد علي باجري

47 سلطان بن يحيى باتيس

48 عبد الرحمن بن مسلم باتيس

49 الشيخ محمد شونيه خروها

50 الشيخ عيسى أحمد جحي

51 الشيخ سالم أحمد سليمان الجزلاوي

52 الشيخ محمد عبد الله شدرهي

53 الاستاذ صالح قاسم محمد

54 الشيخ سعد عبد الله الفرجهي

55 المستشار عصام بن محسن الواحدي

56 الشيخ هشام بن عاتق باعوضة

57 المقدم عارف بن عبد الله القحطاني

58 الشيخ عبد الله بن محمد باصاملة.

59 الشيخ محمد بن أحمد باحاج

60 عبد الله منصر كلفوت العولقي

61 د. صادق النهاري

62 عمر عبد الله أحمد الحامد

63 الشيخ سالم بن ناصر المرزقي

64 الشيخ علي فريد هادي العولقي

65 الشيخ مبروك الكريثي المشيعي

66 السيد أحمد صالح حماد

67 أحمد مبارك الحارثي

68 صالح ناصر محسن دبوة

69 عيظة سالم بلكسر بلعبيد

70 عبد الله أحمد بن سميدع

71 اللواء محمد جميع الخضر

72 اللواء سالم أحمد الشكليه

73 د. ناصر أحمد معد

75 وديع احمد جوبان

76 عوض جميل العوبثاني

77 محمد علي بن طالب

78 المحامي عبد الحميد مرزوق

79 الأستاذة مها صالح البعسي

80 لبيب كرامة جمعان باجري

81 فهمي محسن مرعي بن طالب

82 عيظة عبد المحسن بن علي باجري

83 الشيخ محمد صالح سالم بامخشب بالعبيد

84 الشيخ أنور بن علي بن محمد الواحدي

85 الشيخ محمد بن عبد الله بن علي النسي

86 الحسن عمر شيخ باجريدي

87 أحمد ثاني مديهان

88 أحمد حديد بامقد

89 أحمد سالم المرشدي

90 أحمد سالم صالح

91 أحمد عبد الله الجدمهي

92 أحمد علي لحنف

93 الشيخ عمرأحمد عمر باسمير

94 أحمد محمد جعول

95 أحمد مهوي المجيبي

96 أمجد محمد ثاني

97 باسمة حسين عبدالرحمن المقدي

98 الشيخ عمر عبدالله باتيس

99 تمام سعد كده

100 جمال صالح بن سعد

101 د. حسن عبد الله باسواد

102 حسن عبد الله عبد الحق

103 حسين رويس المرزقي

104 حسين محمد الاثنين

105 حميد عبد الله الكربي

106 خاتم محمد علي الرامهي

107 خالد عمر بلفاس الكثيري

108 خالد لعقل باعوضة

109 خميس عوض بن سويدان

110 راشد علي يسهول

111 الاستاذ رشاد خميس الحمد

112 رياض العجماء

113 رياض سعيد سليمان

114 سالم أحمد السقاف

115 سالم أحمد عبد الله بن حفيظ

116 سالم ريس بن مخاشن

117 سالم عبد الله نونا

118 سالم علي النقيب

119 سالم محسن صائل الخليفي

120 سالم محمد باعديل

121 سامي رزق

122 سعد خميس فرج

123 سعد علي عامر

124 سعيد سالم نوح

125 سعيد عمر الزبيدي

126 سعيد محمد بن حارث السومحي

127 سفيان بخيت سعد بلحاف

128 الاستاذ سميح علي الوضاحي

129 المحامي شوقي عمر حداد

130 صالح احمد الجوهي

131 صالح قاسم محمد

132 صالح محمد المنصوري

133 صالح محمد باحارثة

134 صبري سعيد عليوه

135 العميد صلاح سالم بن هامل

136 عبد الحميد إبراهيم خالد

137 عبد الرؤوف باسلامة

138 عبد العزيز النهيم باوزير

139 عبد العزيز بن مهاجر

140 عبد الكريم مبروك بن الشكل

141 الاستاذ عبد اللطيف محمد صالح النقيب

142 عبد الله حاج البشمهي

143 عبد الله سالم بداهن

144 عبد الله عبيد باسيف

145 عبد الله محمد الجابري

146 عبد الله محمد الفرجي

147 عبد الله يسلم بن شهاب

148 الشيخ عبدالله علوي المقدي

149 عزيز محمد الأحمدي

150 علي أحمد بابسر

151 الشيخ علي حسن دوشل النسي

152 علي خميس صبيح

153 علي سعد بشير

154 علي عبد الله الجساري

155 علي عبد الله القيسي

156 علي محمد بن علي جابر

157 علي محمد عامر

158 علي يسلم باشعيب

159 عماد عبد الله لانقا

160 عمر علي عمر

161 عمر محفوظ بن عثمان

162 عمراحمد عمر باحفص

163 عوض بن نود باوزير

164 عيسى سعد أحمد رسمي

165 الشيخ المهندس غازي عوض بن منيف الجابري

166 فائز سالم سراولي

167 فائز سالم موسى

168 فهمي عرفان بارمادة

169 فهمي عيسى خالد

170 فهيم بن كدة

171 فؤاد سالم باربود

172 ماجد محمد المقدي

173 مبارك سعد بخيت كده

174 مبارك يسلم مبروك لرضي

175 مبخوت عرشي

176 محسن علي مستهيل باكريت

177 محمد احمد بالطيف

178 محمد احمد حسن باراس

179 محمد أحمد الشاجره

180 محمد أحمد بلفخر

181 محمد حسن بكران

182 محمد حسن بن سلم

183 محمد سعد طه

184 محمد سعيد كلشات

185 محمد عبد الله النميري

186 محمد علي سالم كلشات

187 محمد عمر بالحمان المشجري

188 محمد محمد السليمي

189 منير أحمد بامحيمود

190 الشيخ ناصر بن كردفة الصيعري

191 ناصر سالم العكبري

192 ناصر سالم عفان

193 ناصر عوض الشماسي

194 نائف محمد جحشان

195 نائف مهدي قسيبة

196 نزيه عبد الإله بن شيبان

197 وجيه محمد باعبدالله

198الشيخ يحيى سالم باقطمي.

199 عارف عبد الله باعفي

200 المقدم علي محمد بافقاس

201 الأستاذ خالد عمر كرامان

202 م أحمد حسن بن ما خش بن عمرو

203 الاستاذ عمر محمد عمر باراس

204 المقدم احمد علي محمد باهبري

205 عبد الله سعيد مبارك بن سعد

206 الاستاذ خالد جمعان الحمد

207 الاستاذ عمر محمد احمد نوح

208 الفنان التشكيلي يعقوب سالم هبشان

209 الاستاد عمر محمد عمر باراس

210 عادل عبد الله جامع

211 المستشار عبد الرحيم حاصل العولقي

212 العميد جغمان احمد عوض الجنيدي

213 الشيخ فيصل عبيد بن عبدات الكثيري

214 الدكتور حاشد عبدالله العولقي

215 الشيخ احمد صالح الشريف

216 الشيخ موسى بشير

217 الشيخ صالح احمد عامر

218 عبدالله سالم علي

219 الشيخ فهد عيسى عامر

220 الشيخ عبدالله سعد بلحورهر

221 الشيخ علي احمد مسلم

222 الشيخ سالم عبدالله مجشم

223 الشيخ حمد عبدالله علي

224 الشيخ قسرر سقايد ركبي

225 الشيخ احمد نوح كديه

226 الشيخ عيسى رسمي

227 الشيخ علي سالم باحقيبه

228 الشيخ محمد سعد طه

229 الشيخ عبدالله مسلم بشمهي

230 الشيخ مبارك سليمان منح

231 الشيخ احمد سليمان حيلهي

232 الشيخ حمد عيسى علي

233 د. احمد هادي باحارثة

234العميد رياض العجماء

235 السفير عبدالباري باكر