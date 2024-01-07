أبناء حضرموت والمهره وشبوة وسقطرى يوجهون طلباً هاماً لمجلس القيادة الرئاسي والمبعوث الأممي - بيان قيادي حوثي يتورط في عملية أختطاف الأطفال ونقلهم إلى مكان مجهول إيران تكشف عن تطوير اسطولها البحري وتهدد بعسكرة البحر الأحمر القسام تكشف النقاب عن معارك ضارية جنوبي غزة وما فعلته بـ18 جندياً صهيونيا إسرائيل أكبر مركز عالمي لسرقة وتجارة الأعضاء البشرية في العالم منذ 75 عاما تصعيد إسرائيلي في الجبهة الشمالية وتحذيرات من توسع نطاق الحرب القوات المشتركة تكشف عن خلية جديدة جندتها مليشيا الحوثي .. تفاصيل زوارق حوثية تثير قلق البحرية البريطانية جنوب البحر الأحمر.. تفاصيل مليشيا الحوثي تمهل سكان منزل محامٍ شهير بإخلائه فوراً بعد مصادرتها له..وثيقة مليشيا الحوثي تحكم سيطرتها الطائفية على مدينة ذمار وتسيطر على أكبر مساجدها
طالب أبناء الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) بتمثيل عادل للإقليم في أي تسوية سياسية قادمة، وأي تعينات في مؤسسات الدولة بعيدا عن التبعية لأي شطر أو كيان أو مناصفة الشمال والجنوب.
وأكد بيان صادر عن أبناء الإقليم الشرقي "تأييدهم لكل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وضع حد لمأساة اليمنيين من خلال حوارٍ يمنيٍ لا يستثنى أحداً ويفضي إلى سلام دائم وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 )".
وقال البيان: "نتابع باهتمام بالغ نحن أبناء الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) التطورات في الملف السياسي اليمني والجهود التي تبذلها الأطراف الإقليمية والدولية وجهود الوسطاء من دولتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي حالة الحرب في اليمن، ويسهم في بناء الدولة اليمنية الاتحادية وبسط نفوذها وحضورها على كامل التراب اليمني، وبما يسهم في إنقاذ اليمنيين من مخاطر الحرب وويلاتها.
وشدد البيان الموقع عليه من قبل 235 شخصية حضرمية، على "ضرورة حضور متوازن وعادل وندي لأبناء الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) لا يتبع لشمال ولا جنوب في أي تسوية سياسية من خلال تمثيل عادل يضمن لهم الشراكة والندية وبما يتناسب مع مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ومساحتها الجغرافية، وعدد السكان في الداخل والمهجر وإسهامها في دعم موارد الدولة المختلفة".
وتطلع أبناء الاقليم الشرقي "إلى أن يكون لنا المكانة اللائقة في جميع مؤسسات الدولة وفرق ولجان العمل المعنية بعيدا عن المناصفة بين الشمال والجنوب لأن اليمن أكبر من الشمال والجنوب ولن تنجح أية جهود تغفل الشرق اليمني أو تلزمنا بالتبعية مرة أخرى لأي شطر أو مركز نفوذ".
وأردف البيان: "لن نقبل إلا بحقوق كاملة غير منقوصة، وأن نُمثَل في أي مفاوضات أو مشاورات للتسوية السياسية النهائية بشكل عادل بما يضمن استحقاقاتنا العادلة ويطمئن أهلنا ويلبي تطلعاتهم في بناء المستقبل الضامن في ظل دولة عادلة ننشدها ونناضل من أجلها كما ناضل أسلافنا في كل الثورات الوطنية خلال السنوات الماضية".
وبارك البيان، إشهار مجلس حضرموت الوطني وإعلان مجلس قيادته مؤكدا أنه "يمثل لبنة كبرى وخطوة مهمة على طريق العدالة والندية والشراكة".
مأرب برس يعيد نشر نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة / رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي،
الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان،
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتابع باهتمام بالغ نحن أبناء الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) التطورات في الملف السياسي اليمني والجهود التي تبذلها الأطراف الإقليمية والدولية وجهود الوسطاء من دولتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي حالة الحرب في اليمن، ويسهم في بناء الدولة اليمنية الاتحادية وبسط نفوذها وحضورها على كامل التراب اليمني، وبما يسهم في إنقاذ اليمنيين من مخاطر الحرب وويلاتها.
ومن منطلق إيماننا بأهمية السلام الشامل والعادل والمستدام القائم على احترام إرادة اليمنيين وحقهم في إدارة شؤون بلدهم وفقاً ومعايير التشاركية السياسية والمجتمعية الضامنة لنزع فتيل الخلافات مستقبلاً وبناء دولتهم الاتحادية بنظامها الجمهوري التعددي على أسس الشراكة والعدالة والحكم الرشيد،
فإننا إذ نعلن عن تأييدنا ومباركتنا لكل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وضع حد لمأساة اليمنيين من خلال حوارٍ يمنيٍ لا يستثنى أحداً ويفضي إلى سلام دائم وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 )، فإننا نؤكد على ضرورة حضور متوازن وعادل وندي لأبناء الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) لا يتبع لشمال ولا جنوب في أية تسوية سياسية من خلال تمثيل عادل يضمن لهم الشراكة والندية وبما يتناسب مع مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ومساحتها الجغرافية، وعدد السكان في الداخل والمهجر وإسهامها في دعم موارد الدولة المختلفة، إننا أبناء هذا الشرق اليمني نتطلع إلى أن يكون لنا المكانة اللائقة في جميع مؤسسات الدولة وفرق ولجان العمل المعنية بعيدا عن المناصفة بين الشمال والجنوب لأن اليمن أكبر من الشمال والجنوب ولن تنجح أية جهود تغفل الشرق اليمني أو تلزمنا بالتبعية مرة أخرى لأي شطر أو مركز نفوذ، ولن نقبل إلا بحقوق كاملة غير منقوصة، وأن نُمثَل في أي مفاوضات أو مشاورات للتسوية السياسية النهائية بشكل عادل بما يضمن استحقاقاتنا العادلة ويطمئن أهلنا ويلبي تطلعاتهم في بناء المستقبل الضامن في ظل دولة عادلة ننشدها ونناضل من أجلها كما ناضل أسلافنا في كل الثورات الوطنية خلال السنوات الماضية،
وفي هذا السياق نبارك إشهار مجلس حضرموت الوطني وإعلان مجلس قيادته وهذا يمثل لبنة كبرى وخطوة مهمة على طريق العدالة والندية والشراكة،
وإذ نعبر عن موقفنا هذا فإننا نحيي جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على دعمهم وحرصهم وجهودهم في إشراك كافة القوى اليمنية في مسارات الحل السياسي وحقن دماء اليمنيين والوصول إلى سلام دائم وعادل ومستدام
والله ولي التوفيق.
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صادر عن الشخصيات الاعتبارية (سياسية واجتماعية وأكاديمية وعسكرية وشبابية) من أبناء الإقليم الشرقي (حضرموت المهره شبوة سقطرى):
1 الشيخ صالح بن فريد العولقي
2 الشيخ محمد عبد الله كده
3 الأستاذ عبد الهادي عبداللاه التميمي
4 الشيخ عيسى بن ياقوت
5 اللواء أحمد مساعد حسين
6 اللواء أحمد محمد احمد قحطان
7 الأستاذ صلاح باتيس
8 الأستاذ حسن بن طالب بن الشيخ أبوبكر
9 الأستاذ رمزي محروس
10 الشيخ مقبل لكرش باعوضه
11 الأستاذ أحمد باحويرث
12 الشيخ ربيع بن مقلم الخليفي
13 المقدم عبد الله محمد بارشيد
14 الشيخ حمد بن سالم بلحامض النهدي
15 الأستاذ سعيد مبارك دومان
16 د. عبد الله سالم لملس
17 الأستاذ عيسى مسلم
18 الأستاذ عمر سالم عبد الله بن هلابي
19 د. أحمد سعيد بلحاف
20 الشيخ عبد الله بن مصيقر العوبثاني
21 الأستاذة ليلى جعفر بن بريك
22 الشيخ سعيد يرقهن حديد
23 الشيخ محمد سعيد باقطمي
24 د. متعب بازياد
25 الأستاذة سمراء حسين المنهالي
26 الأستاذة أمل محفوظ باقرين
27 الأستاذ عبد الله باعبده
28 الأستاذ سالم علي بن جذنان النهدي
29 الشيخ ناصر سعيد بن عديو
30 الشيخ عمر بن الشكل الجعيدي
31 الشيخ سعيد الفان علي
32 الأستاذ يسر محسن العامري
33 الشيخ سالم علي بن شحبل
34 الأستاذة أفراح سعيد
35 د. جهاد الجفري
36 اللواء علي منصور رشيد
37 الشيخ عارف علي الزبيدي
38 الأستاذ علي عامر الخليفي
39 السفير عادل محمد باحميد
40 المهندس هادي محمد باجبير
41 الشيخ عدنان بن شملان
42 الحكم عمر بن صالح بن علي بن ثابت النهدي
43 عبد العزيز محمد الديولي
44 مجاهد محمد يسلم الحقيقي
45 مراد أحمد بريكان
46 عبد الله محمد علي باجري
47 سلطان بن يحيى باتيس
48 عبد الرحمن بن مسلم باتيس
49 الشيخ محمد شونيه خروها
50 الشيخ عيسى أحمد جحي
51 الشيخ سالم أحمد سليمان الجزلاوي
52 الشيخ محمد عبد الله شدرهي
53 الاستاذ صالح قاسم محمد
54 الشيخ سعد عبد الله الفرجهي
55 المستشار عصام بن محسن الواحدي
56 الشيخ هشام بن عاتق باعوضة
57 المقدم عارف بن عبد الله القحطاني
58 الشيخ عبد الله بن محمد باصاملة.
59 الشيخ محمد بن أحمد باحاج
60 عبد الله منصر كلفوت العولقي
61 د. صادق النهاري
62 عمر عبد الله أحمد الحامد
63 الشيخ سالم بن ناصر المرزقي
64 الشيخ علي فريد هادي العولقي
65 الشيخ مبروك الكريثي المشيعي
66 السيد أحمد صالح حماد
67 أحمد مبارك الحارثي
68 صالح ناصر محسن دبوة
69 عيظة سالم بلكسر بلعبيد
70 عبد الله أحمد بن سميدع
71 اللواء محمد جميع الخضر
72 اللواء سالم أحمد الشكليه
73 د. ناصر أحمد معد
75 وديع احمد جوبان
76 عوض جميل العوبثاني
77 محمد علي بن طالب
78 المحامي عبد الحميد مرزوق
79 الأستاذة مها صالح البعسي
80 لبيب كرامة جمعان باجري
81 فهمي محسن مرعي بن طالب
82 عيظة عبد المحسن بن علي باجري
83 الشيخ محمد صالح سالم بامخشب بالعبيد
84 الشيخ أنور بن علي بن محمد الواحدي
85 الشيخ محمد بن عبد الله بن علي النسي
86 الحسن عمر شيخ باجريدي
87 أحمد ثاني مديهان
88 أحمد حديد بامقد
89 أحمد سالم المرشدي
90 أحمد سالم صالح
91 أحمد عبد الله الجدمهي
92 أحمد علي لحنف
93 الشيخ عمرأحمد عمر باسمير
94 أحمد محمد جعول
95 أحمد مهوي المجيبي
96 أمجد محمد ثاني
97 باسمة حسين عبدالرحمن المقدي
98 الشيخ عمر عبدالله باتيس
99 تمام سعد كده
100 جمال صالح بن سعد
101 د. حسن عبد الله باسواد
102 حسن عبد الله عبد الحق
103 حسين رويس المرزقي
104 حسين محمد الاثنين
105 حميد عبد الله الكربي
106 خاتم محمد علي الرامهي
107 خالد عمر بلفاس الكثيري
108 خالد لعقل باعوضة
109 خميس عوض بن سويدان
110 راشد علي يسهول
111 الاستاذ رشاد خميس الحمد
112 رياض العجماء
113 رياض سعيد سليمان
114 سالم أحمد السقاف
115 سالم أحمد عبد الله بن حفيظ
116 سالم ريس بن مخاشن
117 سالم عبد الله نونا
118 سالم علي النقيب
119 سالم محسن صائل الخليفي
120 سالم محمد باعديل
121 سامي رزق
122 سعد خميس فرج
123 سعد علي عامر
124 سعيد سالم نوح
125 سعيد عمر الزبيدي
126 سعيد محمد بن حارث السومحي
127 سفيان بخيت سعد بلحاف
128 الاستاذ سميح علي الوضاحي
129 المحامي شوقي عمر حداد
130 صالح احمد الجوهي
131 صالح قاسم محمد
132 صالح محمد المنصوري
133 صالح محمد باحارثة
134 صبري سعيد عليوه
135 العميد صلاح سالم بن هامل
136 عبد الحميد إبراهيم خالد
137 عبد الرؤوف باسلامة
138 عبد العزيز النهيم باوزير
139 عبد العزيز بن مهاجر
140 عبد الكريم مبروك بن الشكل
141 الاستاذ عبد اللطيف محمد صالح النقيب
142 عبد الله حاج البشمهي
143 عبد الله سالم بداهن
144 عبد الله عبيد باسيف
145 عبد الله محمد الجابري
146 عبد الله محمد الفرجي
147 عبد الله يسلم بن شهاب
148 الشيخ عبدالله علوي المقدي
149 عزيز محمد الأحمدي
150 علي أحمد بابسر
151 الشيخ علي حسن دوشل النسي
152 علي خميس صبيح
153 علي سعد بشير
154 علي عبد الله الجساري
155 علي عبد الله القيسي
156 علي محمد بن علي جابر
157 علي محمد عامر
158 علي يسلم باشعيب
159 عماد عبد الله لانقا
160 عمر علي عمر
161 عمر محفوظ بن عثمان
162 عمراحمد عمر باحفص
163 عوض بن نود باوزير
164 عيسى سعد أحمد رسمي
165 الشيخ المهندس غازي عوض بن منيف الجابري
166 فائز سالم سراولي
167 فائز سالم موسى
168 فهمي عرفان بارمادة
169 فهمي عيسى خالد
170 فهيم بن كدة
171 فؤاد سالم باربود
172 ماجد محمد المقدي
173 مبارك سعد بخيت كده
174 مبارك يسلم مبروك لرضي
175 مبخوت عرشي
176 محسن علي مستهيل باكريت
177 محمد احمد بالطيف
178 محمد احمد حسن باراس
179 محمد أحمد الشاجره
180 محمد أحمد بلفخر
181 محمد حسن بكران
182 محمد حسن بن سلم
183 محمد سعد طه
184 محمد سعيد كلشات
185 محمد عبد الله النميري
186 محمد علي سالم كلشات
187 محمد عمر بالحمان المشجري
188 محمد محمد السليمي
189 منير أحمد بامحيمود
190 الشيخ ناصر بن كردفة الصيعري
191 ناصر سالم العكبري
192 ناصر سالم عفان
193 ناصر عوض الشماسي
194 نائف محمد جحشان
195 نائف مهدي قسيبة
196 نزيه عبد الإله بن شيبان
197 وجيه محمد باعبدالله
198الشيخ يحيى سالم باقطمي.
199 عارف عبد الله باعفي
200 المقدم علي محمد بافقاس
201 الأستاذ خالد عمر كرامان
202 م أحمد حسن بن ما خش بن عمرو
203 الاستاذ عمر محمد عمر باراس
204 المقدم احمد علي محمد باهبري
205 عبد الله سعيد مبارك بن سعد
206 الاستاذ خالد جمعان الحمد
207 الاستاذ عمر محمد احمد نوح
208 الفنان التشكيلي يعقوب سالم هبشان
209 الاستاد عمر محمد عمر باراس
210 عادل عبد الله جامع
211 المستشار عبد الرحيم حاصل العولقي
212 العميد جغمان احمد عوض الجنيدي
213 الشيخ فيصل عبيد بن عبدات الكثيري
214 الدكتور حاشد عبدالله العولقي
215 الشيخ احمد صالح الشريف
216 الشيخ موسى بشير
217 الشيخ صالح احمد عامر
218 عبدالله سالم علي
219 الشيخ فهد عيسى عامر
220 الشيخ عبدالله سعد بلحورهر
221 الشيخ علي احمد مسلم
222 الشيخ سالم عبدالله مجشم
223 الشيخ حمد عبدالله علي
224 الشيخ قسرر سقايد ركبي
225 الشيخ احمد نوح كديه
226 الشيخ عيسى رسمي
227 الشيخ علي سالم باحقيبه
228 الشيخ محمد سعد طه
229 الشيخ عبدالله مسلم بشمهي
230 الشيخ مبارك سليمان منح
231 الشيخ احمد سليمان حيلهي
232 الشيخ حمد عيسى علي
233 د. احمد هادي باحارثة
234العميد رياض العجماء
235 السفير عبدالباري باكر