قيادي حوثي يتورط في عملية أختطاف الأطفال ونقلهم إلى مكان مجهول

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أقدم قيادي حوثي خلال الأيام القليلة الماضية على اختطاف سته اطفال ونقلهم إلى مكان مجهول دون معرفة أقاربهم.
وافادت مصادر محلية لمأرب برس بان مايسمى مشرف المليشيات في قرية الدودة بمديرية همدان التابعة اداريا لمحافظة صنعاء المدعو كهلان محمد حسين دودة اختطف سته اطفال من المنطقة ذاتها ونقلهم إلى مكان مجهول.
واوضحت المصادر بان عملية الاختطاف الحوثية للاطفال هي بهدف زجهم في دورات طائفية تمهيداً لـ إجبارهم على الالتحاق بمعسكرات التجنيد الحوثية.