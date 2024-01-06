إيران تكشف عن تطوير اسطولها البحري وتهدد بعسكرة البحر الأحمر

السبت 06 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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في احدث تصعيد إيراني كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي عن توجهات إيرانية للتصعيد في اتجاه " عسكرة " منطقة البحر الأحمر مشيرا في خطاب له أثناء حضوره مراسم في مدينة بندر عباس الساحلية جنوب الخليج لضم سفينة جديدة اسمها "أبو مهدي المهندس" و100 زورق سريع راجم للصواريخ الى الترسانة البحرية الإيرانية الى " انه يجب توفير الامن لخطوط الملاحة الخاصة بإيران ولذلك فان اطالة أذرع قواتها البحرية من حيث مدى الصواريخ والقطع البحرية والقدرة على الابحار البعيد المدى ومواصلة القتال، تحظى بالأهمية، ليشكل مكوث العدو في المسافات القريبة ونصف البعيدة (منا)، خطرا عليه، ولذلك يجب عليه الابتعاد من المنطقة".

وأعلنت ايران اليوم عن تعزيز الترسانة البحرية الإيرانية بسفينه مقاتلة وأربع غواصات ذو الفقار وقاذفة للصواريخ وخمس غواصات عاشوراء وقاذفة صواريخ كوثر للدفاع الجوي. وخمسة زوارق طوربيد عاشوراء، وتسعة زوارق استطلاع قتالية مرصاد، وزورق ساحلي لإطفاء الحرائق، وزورق طارق لإطلاق صواريخ أرض – أرض متوسط المدى.

وتتواجد منذ أيام بالقرب من مضيق باب المدمّرة الإيرانية "البرز" والفرقاطة اللوجيستية "بوشهر" المزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى واللتا دخلتا البحر الأحمر عبر المضيق في خطوة تصعيدية تزامنت مع توجيه القوات البحرية الأمريكية أول ضربة عسكرية مباشرة للحوثيين مما أسفر عن مقتل عشرة من عناصر الميلشيا في قصف تعرضت له ثلاثة زوارق كانوا يستقلونها اثناء محاولتهم مهاجمة سفينة شحن في البحر الأحمر.