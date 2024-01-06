إيران تكشف عن تطوير اسطولها البحري وتهدد بعسكرة البحر الأحمر القسام تكشف النقاب عن معارك ضارية جنوبي غزة وما فعلته بـ18 جندياً صهيونيا إسرائيل أكبر مركز عالمي لسرقة وتجارة الأعضاء البشرية في العالم منذ 75 عاما تصعيد إسرائيلي في الجبهة الشمالية وتحذيرات من توسع نطاق الحرب القوات المشتركة تكشف عن خلية جديدة جندتها مليشيا الحوثي .. تفاصيل زوارق حوثية تثير قلق البحرية البريطانية جنوب البحر الأحمر.. تفاصيل مليشيا الحوثي تمهل سكان منزل محامٍ شهير بإخلائه فوراً بعد مصادرتها له..وثيقة مليشيا الحوثي تحكم سيطرتها الطائفية على مدينة ذمار وتسيطر على أكبر مساجدها ملامح انهيار مصرفي في مناطق سيطرة الانقلابيين.. بنوك تتمرد وشركات تحول تعاملاتها إلى المناطق الشرعية قرار دولي سيمكن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة كبار المسؤولين الإسرائيليين
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري، لحركة حماس، اليوم السبت، قتل وإصابة 18 جندياً إسرائيلياً خلال معارك شرقي خانيونس جنوبي غزة.
وقالت القسام في بيان عبر حسابها على منصة “تلغرام”: “بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خان يونس.. مجاهدونا يبلغون عن الإجهاز على قوة صهيونية راجلة مكونة من ثمانية جنود من نقطة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا”.
وفي بيان آخر قالت: “بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خان يونس .. مجاهدونا يبلغون عن الإجهاز على أحد جنود الاحتلال بعد وضع فوهة البندقية في ظهره وقتله خلال دخوله لأحد المنازل لتفقده ، والاشتباك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل اليدوية”.
وأضافت أنه ظهر أمس “تمكن مجاهدو القسام من الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود تم حصارها والاشتباك معها في أحد الطرقات في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح وبعدها حضر الطيران المروحي لنقل القتلى والمصابين”.
وفي بيان عسكري جديد، أضافت “ قبل قليل.. تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.
من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد إن مقاتليها “يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس”.