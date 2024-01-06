القسام تكشف النقاب عن معارك ضارية جنوبي غزة وما فعلته بـ18 جندياً صهيونيا

السبت 06 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري، لحركة حماس، اليوم السبت، قتل وإصابة 18 جندياً إسرائيلياً خلال معارك شرقي خانيونس جنوبي غزة.

وقالت القسام في بيان عبر حسابها على منصة “تلغرام”: “بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خان يونس.. مجاهدونا يبلغون عن الإجهاز على قوة صهيونية راجلة مكونة من ثمانية جنود من نقطة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا”.

وفي بيان آخر قالت: “بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خان يونس .. مجاهدونا يبلغون عن الإجهاز على أحد جنود الاحتلال بعد وضع فوهة البندقية في ظهره وقتله خلال دخوله لأحد المنازل لتفقده ، والاشتباك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل اليدوية”.

وأضافت أنه ظهر أمس “تمكن مجاهدو القسام من الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود تم حصارها والاشتباك معها في أحد الطرقات في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح وبعدها حضر الطيران المروحي لنقل القتلى والمصابين”.

وفي بيان عسكري جديد، أضافت “ قبل قليل.. تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد إن مقاتليها “يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس”.