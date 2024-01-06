إسرائيل أكبر مركز عالمي لسرقة وتجارة الأعضاء البشرية في العالم منذ 75 عاما تصعيد إسرائيلي في الجبهة الشمالية وتحذيرات من توسع نطاق الحرب القوات المشتركة تكشف عن خلية جديدة جندتها مليشيا الحوثي الإرهابية لزراعة العبوات الناسفة وإحراق الأطقم..أسماء البحرية البريطانية:6 زوارق اقتربت من سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر..تفاصيل مليشيا الحوثي تمهل سكان منزل محامٍ شهير بإخلائه فوراً بعد مصادرتها له..وثيقة صحيفة: الحوثية تحكم سيطرتها الطائفية على مدينة ذمار وتسيطر على أكبر مساجدها ملامح انهيار مصرفي في مناطق سيطرة الانقلابيين.. بنوك تتمرد وشركات تحول تعاملاتها إلى المناطق الشرعية قرار دولي سيمكن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة كبار المسؤولين الإسرائيليين البحرية البريطانية تتحدث عن حدث أمني في باب المندب وزير الخارجية الأمريكي يصل إسطنبول ويعقد لقاء مع الرئيس أردوغان.. تفاصيل
قال مراسل الجزيرة في جنوب لبنان ان هناك تطورات نوعية في مسار التصعيد الإسرائيلي في الحبهة الشمالية مشيرأ الى ان قوت الاحتلال قصفت بصواريخ موجعة من طائرات مقاتلة منطقة "كوكرية صيدا" والعديد من المناطق المتاخمة في عمق جنوب لبنان.
واعتبر مراسل الجزيرة ان إسرائيل لأول مرة تقوم بقصف مناطق في عمق جنوب لبنان وفي ضواحي المدن الحدودية وهو ما يمثل تطورا غير مسبوق في مسار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان مؤكدا أن هذا التصعيد يأتي ردا على قصف حزب الله ب62 صاروخا على القاعدة الجوية الوحيدة في الشمال والتي تمثل محطة توجيه للطائرات المقاتلة لضرب أهداف في غزة وسوريا .
ويمثل التصعيد الإسرائيلي الطارىء في الجبهة الشمالية تطورا غير مسبوق وخطير كونه استهدف مناطق حدودية في عمق جنوب لبنان وهو ما يعد بداية لتحولات وشيكة قد تفضي إلى تعرض العاصمة اللبنانية بيروت لهجمات إسرائيلية بحسب ما أكده مراقبون للتطورات الطارئة في الجبهة الشمالية الذين حذروا من تداعيات توسيع نطاق الحرب.