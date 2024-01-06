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تصعيد إسرائيلي في الجبهة الشمالية وتحذيرات من توسع نطاق الحرب

السبت 06 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص
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قال مراسل الجزيرة في جنوب لبنان ان هناك تطورات نوعية في مسار التصعيد الإسرائيلي في الحبهة الشمالية مشيرأ الى ان قوت الاحتلال قصفت بصواريخ موجعة من طائرات مقاتلة منطقة "كوكرية صيدا" والعديد من المناطق المتاخمة في عمق جنوب لبنان.

 

واعتبر مراسل الجزيرة ان إسرائيل لأول مرة تقوم بقصف مناطق في عمق جنوب لبنان وفي ضواحي المدن الحدودية وهو ما يمثل تطورا غير مسبوق في مسار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان مؤكدا أن هذا التصعيد يأتي ردا على قصف حزب الله ب62 صاروخا على القاعدة الجوية الوحيدة في الشمال والتي تمثل محطة توجيه للطائرات المقاتلة لضرب أهداف في غزة وسوريا .

 

ويمثل التصعيد الإسرائيلي الطارىء في الجبهة الشمالية تطورا غير مسبوق وخطير كونه استهدف مناطق حدودية في عمق جنوب لبنان وهو ما يعد بداية لتحولات وشيكة قد تفضي إلى تعرض العاصمة اللبنانية بيروت لهجمات إسرائيلية بحسب ما أكده مراقبون للتطورات الطارئة في الجبهة الشمالية الذين حذروا من تداعيات توسيع نطاق الحرب.

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