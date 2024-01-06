إسرائيل أكبر مركز عالمي لسرقة وتجارة الأعضاء البشرية في العالم منذ 75 عاما تصعيد إسرائيلي في الجبهة الشمالية وتحذيرات من توسع نطاق الحرب القوات المشتركة تكشف عن خلية جديدة جندتها مليشيا الحوثي الإرهابية لزراعة العبوات الناسفة وإحراق الأطقم..أسماء البحرية البريطانية:6 زوارق اقتربت من سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر..تفاصيل مليشيا الحوثي تمهل سكان منزل محامٍ شهير بإخلائه فوراً بعد مصادرتها له..وثيقة صحيفة: الحوثية تحكم سيطرتها الطائفية على مدينة ذمار وتسيطر على أكبر مساجدها ملامح انهيار مصرفي في مناطق سيطرة الانقلابيين.. بنوك تتمرد وشركات تحول تعاملاتها إلى المناطق الشرعية قرار دولي سيمكن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة كبار المسؤولين الإسرائيليين البحرية البريطانية تتحدث عن حدث أمني في باب المندب وزير الخارجية الأمريكي يصل إسطنبول ويعقد لقاء مع الرئيس أردوغان.. تفاصيل
كشفت القوات المشتركة، اليوم السبت، عن خلية جديدة جندتها مليشيا الحوثي الإرهابية لزراعة العبوات الناسفة وإحراق الأطقم وإقلاق السكينة العامة في الساحل الغربي، وتم القبض على عناصرها في إنجاز يضاف لشُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية.
وتشمل الخلية، التي جنّدها قيادي حوثي مسؤول في خلايا العبوات يُدعى
محمد علي علي حزام السودي المكنى أبو معتز السودي، أربعة عناصر من أهالي الحديدة هم:
"أدهم علي عبدالله فرتوت الحساني الملقب أدهم العدني
قاسم أحمد عبيد بريه
عبدالله أنيس عبدالملك غالب الريمي
جمال أحمد سعيد الأهدل".
ووزع الإعلام العسكري فيديو يتضمن اعترافات عناصر الخلية.
وأقر اثنان من عناصر الخلية هما:
"أدهم فرتوت وقاسم بريه" بتورطهما في تنفيذ جرائم إرهابية متمثلة بإحراق أطقم وسيارات في الخوخة وحيس مقابل مبالغ مالية، فيما أقر الآخران "عبدالله أنيس وجمال الأهدل" بتجنيدهما من قِبل الحوثيين وانتقالهما إلى الساحل الغربي لتنفيذ جرائم إرهابية مماثلة واغتيال قيادات وزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة الخوخة، ولكن تم القبض عليهما قبل تمكنهما من التنفيذ.
وتضمنت اعترافات عناصر الخلية؛ الأساليب الحوثية القذرة في تجنيدهم وإجبارهم على تلقي دورات طائفية واستخباراتية وتسجيل وصيّتهم قبل الزج بهم لتنفيذ جرائم إرهابية في المناطق المحررة، والتي أودت بهم إلى المصير المحتوم؛ فسرعان ما وجدوا أنفسهم في قبضة رجال الأمن.