البحرية البريطانية:6 زوارق اقتربت من سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر..تفاصيل

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أكدت القوات البحرية البريطانية أن 6 زوارق صغيرة غير مسلحة اقتربت من سفينة تجارية جنوبي البحر الأحمر.
وذكرت هيئة العمليات البحرية البريطانية تلقيها تقريرًا عن اقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية إلى مسافة ميل بحري واحد، على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا جنوب شرق المخا دون الإشارة إلى مليشيات الحوثي الإرهابية.
وأوضحت أنه لم تتم رؤية أي أسلحة فيما تقوم قوات التحالف بالمساعدة”. حد وصفها