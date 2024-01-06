مليشيا الحوثي تمهل سكان منزل محامٍ شهير بإخلائه فوراً بعد مصادرتها له..وثيقة

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أمهلت مليشيا الحوثي الإرهابية السكان بأحد المنازل بالعاصمة صنعاء بمغادرة المنزل خلال ثلاثين يوما بعد مصادرتهم لمنزل محامي يمني بتهمة تأييد الشرعية.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الجزائية الإبتدائية تحت إسم ” الحارس القضائي ” والذي سلطته المليشيات الحوثية لمصادرة منازل المواطنين المواليين للشرعية او المعارضين لها والذي تم فيها مخاطبة سكان عمارة تتبع المحامي خالد الآنسي بسرعة إخلاء العمارة خلال 30 يوماً وتسليمها لمندوبها.
واستغرب الأهالي من توجيهات الحارس القضائي السلالي عامر الحداد والذي هدد السكان باقتحام المنزل بالعناصر الحوثية التابعة للشرطة القضائية يوم 2 فبراير القادم في حال عدم اخلائه لكن المليشيات الحوثية ترفض إخراج بقيه المستأجرين في المنازل الأخرى بحجة الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان.
وتفرض المليشيات الحوثية قوانين غير عادلة على المواطنين لكنها لا تفرضها على قيادات المليشيات او الجهات الحكومية في إطار سياسية النهب الحوثية والتي تسلطها على رقاب اليمنيين
واتهم الإشعار الصادر عن الحارس القضائي تحت إسم ” اشعار بإخلاء عقار ” اتهم الانسي باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة واعانة والتخابر مع العدو وهي تهم توجهه المليشيات الحوثية للغالبية العظمى من اليمنيين .
وكانت مليشيا الحوثي، قد أمرت، في يناير من العام الماضي 2023، بالحجز على ممتلكات الآنسي، بتهمة الإضرار بما يسمى (أمن الدولة) الحوثية، والتخابر مع دول أجنبية.