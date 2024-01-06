البحرية البريطانية تتحدث عن حدث أمني في باب المندب

السبت 06 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أنها تلقت تقريرا عن حدث أمني بحري في منطقة باب المندب.

وحثت الشركة في إشعار، اليوم السبت، أفراد الأطقم بتقليل التحركات على أسطح السفن إلى الحد الأدنى وبضرورة أن يكون الطاقم الأساسي فقط في غرفة القيادة.

ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل بشأن الحدث الأمني في باب المندب

وتصاعد التوتر في البحر الأحمر بشكل متزايد، بعدما كثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة التي بدأوها الشهر الماضي على السفن الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر، رداً على هجوم إسرائيل على قطاع غزة.

وكانت الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر، أجبرت شركات الملاحة الدولية على تغيير مسار الشحنات التي تمر عادة عبر باب المندب مروراً بقناة السويس، لتدور حول رأس الرجاء الصالح، ما زاد من الوقت والتكاليف.

كذلك زادت احتمالات التصعيد مع وقوع مواجهة عسكرية مباشرة، أمس الأحد، بين الولايات المتحدة والحوثيين بعدما أغرقت البحرية الأميركية 3 قوارب حوثية، وقتلت طواقمها بعد هجوم شنّته الجماعة على سفينة تتبع شركة ميرسك الدنماركية.