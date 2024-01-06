وزير الخارجية الأمريكي يصل إسطنبول ويعقد لقاء مع الرئيس أردوغان.. تفاصيل

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مدينة إسطنبول.
وجرى اللقاء في قصر وحيد الدين بإسطنبول، وحضره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، والسفير الأمريكي لدى أنقرة جيفري فليك.
وفي وقت سابق السبت، عقد فيدان وبلينكن لقاء تناولا فيه "الحرب في غزة، والأزمة الإنسانية، وعملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي ’ناتو’، وقضايا ثنائية وإقليمية"، بحسب بيان للخارجية التركية.
وأمس الجمعة، وصل بلينكن إلى تركيا في مستهل جولة شرق أوسطية لبحث تطورات الحرب على غزة.
وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح الخميس، إن بلينكن سيناقش عددا من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر، والضفة الغربية